Dia do Saci: por que e quando a data foi criada no Brasil?

O Dia do Saci é comemorado no dia 31 de outubro, junto com o Halloween. Crédito: Reprodução/Site Toda Matéria/Pinterest

Saci-Pererê é uma das figuras folclóricas mais conhecidas do Brasil e tem uma data exclusiva no calendário nacional dedicada à sua celebração. Dia 31 de outubro é considerado o Dia do Saci, mesma data reconhecida internacionalmente pelo Halloween. VEJA as principais obras sobre o personagem folclórico É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de não ter tanta visibilidade em comparação a outras datas comemorativas, o Dia do Saci é reconhecido oficialmente em alguns municípios e estados desde 2003. A data se tornou nacional a partir de 2013.

Já o saci é parte do imaginário brasileiro há séculos. O ente folclórico é rememorado propositalmente no Dia das Bruxas, por escolha das autoridades, para celebrar a cultura popular e difundir as tradições locais. Saci e Folclore no Brasil Saci-Pererê é um personagem mítico do folclore, conhecido por viver nas florestas e descrito como um rapaz negro, de uma perna só, que veste um gorro vermelho. As histórias tradicionais contam que a figura costuma pregar peças aos que adentram as matas, sumindo com seus pertences ou assustando-os com seu assobio. O guardião da floresta é parte do folclore – um conjunto de expressões culturais, como lendas, brincadeiras, comidas e costumes, que preservam a identidade nacional de um povo. Além do Saci, outros nomes do imaginário popular, como Cuca, Curupira, Mula sem Cabeça e Boto cor-de-rosa formam o folclore brasileiro.

Folclore: quais as histórias das figuras que marcam a cultura brasileira? VEJA A homenagem ao Saci–Pererê foi feita em razão ao resgate da mitologia e cultura nacional. A ideia foi motivada pela Sociedade dos Amigos do Saci (Sosaci), grupo paulista pesquisador do personagem, e posteriormente oficializada pela Câmara dos Deputados. Dia Nacional do Saci Em 2003, foi elaborada a primeira manifestação legislativa em relação ao Dia do Saci. O PL 2762/2003, criado pelo deputado Aldo Rebelo, foi proposto na Câmara para definir esta data como celebração oficial. A iniciativa não obteve sucesso e foi arquivada.

Dez anos depois, com o Projeto de Lei N.º 2.479 de 2013, o Dia do Saci foi reconhecido em território nacional. O PL foi criado a partir da Comissão de Educação e Cultura, pelo deputado federal Chico Alencar e pela vereadora Angela Guadagnin. De acordo com a iniciativa: “O Poder Executivo deverá introduzir, em seu calendário de eventos, atividades que promovam a divulgação da data em todo o País”. Dia do Saci ou Halloween? O Dia do Saci não anula ou proíbe a comemoração do Halloween. Os idealizadores afirmam que a festividade é uma forma de oferecer à juventude brasileira a alternativa de festejar as manifestações de sua própria cultura.

No Brasil, festas e competição de fantasias de Halloween já se tornaram populares. Entretanto, o Dia das Bruxas, como é popularmente conhecido, não tem ligação direta com os povos originários do País. O Halloween surgiu a partir do festival celta Samhain, há pelo menos um milênio antes de Cristo, e ao longo dos anos foi influenciado por outras culturas até se tornar o festejo atual. Inicialmente, o festival era marcado pela chegada do inverno em ilhas britânicas e aproximação com o “mundo dos mortos”. No século VIII, a igreja católica definiu 1º de novembro como dia de Todos os Santos; logo, dia 31 de outubro se tornou “All Hallow 's Eve” (Véspera de Todos os Santos). Posteriormente, a data se tornou o Halloween, popularizado principalmente nos Estados Unidos.