5 lendas assustadoras do Nordeste para o Halloween

Lendas são forma oral de transmitir cultura e saberes ancestrais. Conheça histórias e criaturas da região nordeste / Crédito: Reprodução/Wikimedia

O Dia das Bruxas, celebrado no dia 31 de outubro, é uma tradição norte-americana popularizada no Brasil nos últimos anos. Sendo um país com um folclore tão rico, diversas regiões possuem suas próprias lendas e mitos, transmitidos muitas vezes de forma oral em rodas de conversa. Essas histórias de arrepiar carregam em seu cerne características locais de cada cultura, podendo se modificar de região para região justamente por não terem um cânone fixo.

Famosas por serem contadas normalmente por pessoas mais velhas, as lendas constituem o folclore local e são importantes ferramentas culturais. A seguir, conheça cinco histórias do folclore do Nordeste que vão desde criaturas assustadoras até contos de advertência: Leia mais 10 lendas urbanas macabras de dar medo no Brasil Sobre o assunto 10 lendas urbanas macabras de dar medo no Brasil Quibungo Originário da Bahia, o Quibungo é uma variação da Cuca e do Homem do Saco, sendo uma lenda contada para disciplinar as crianças pelo medo e conseguir fazê-las dormir cedo.

Sua origem é incerta, mas acredita-se que o mito do Quibungo chegou ao Brasil por meio de escravos bantus, cuja tradição oral espalhou a história entre Bahia, Sergipe e Pernambuco. Descrito como uma figura que é, ao mesmo tempo, homem e animal, o Quibungo é uma espécie de lobo ou velho negro maltrapilho e faminto, dependendo da versão. Ele arrasta-se pelo mundo como um devorador de crianças distantes dos pais, engolindo-as com uma boca gigantesca localizada nas costas. Apesar da feiura e da brutalidade, a lenda diz que o Quibungo pode ser morto por qualquer arma branca ou de fogo. Quando atingido, morre gritando apavorado como a “mais inocente das criaturas”.

Cabra Cabriola Categorizada como um monstro de Recife, a Cabra Cabriola também pertence ao conjunto de lendas de criaturas “papões”, ou seja, devoradoras de crianças. Sua história foi primeiro registrada no livro Folclore Pernambucano, escrito por Pereira da Costa em 1908. Nele, ela é descrita como uma cabra de tamanho gigantesco, com presas compridas e uma feição assustadora. A cabra se movimenta com saltos, daí o nome “Cabra Cabriola”, do verbo “cabriolar”, e solta fogos pelos olhos. Diz a lenda que uma mulher com três filhos de tenra idade saiu à noite para conseguir dinheiro e pediu às crianças que não abrissem a porta para ninguém além dela. Eles deveriam reconhecê-la pela voz e só então abrir a porta, para evitar desconhecidos com más intenções.

Cabra Cabriola é descrita como uma cabra monstruosa que solta fogos pelos olhos Crédito: Reprodução/Pexels A cabra chegou àquela casa e pediu que a deixassem entrar, se passando pela mãe. Porém, com sua voz forte e grossa, foi reconhecida como um monstro e as crianças não abriram a porta. Na noite seguinte, a mãe das crianças saiu novamente. A Cabra Cabriola foi à casa de um ferreiro e bateu sua língua numa bigorna e conseguiu mudar sua voz, fazendo-a igual à da mãe das crianças.