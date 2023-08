Dia do Folclore: quais as histórias das figuras que marcam a cultura brasileira?

Curupira, Cuca e Saci Pererê são parte do folclore brasileiro Crédito: Reprodução/ Cezar Berje

Falar de folclore brasileiro é trazer à mente figuras como Saci Pererê, Iara, Lobisomem, Boto Cor-de-rosa, Cuca, Curupira. Além das personagens mais conhecidas e lembradas em quase todo o País, existem inúmeras figuras que representam as formas brasileiras de lidar com o cotidiano e com o desconhecido. O resgate desse conhecimento popular e majoritariamente oral é encontrado no livro "Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro", escrito por Januária Cristina Alves e publicado pelas Edições Sesc São Paulo em 2017. A enciclopédia traz 141 personagens que povoam o imaginário popular do brasileiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a escritora, muitos deles tinham apenas o registro descritivo. No livro, cada personagem é apresentada em forma de verbete ilustrado. O artista Cezar Berje assina as ilustrações.

Dia do Folclore: as histórias de personagens que você já ouviu falar Boto Característico da região Norte, o boto é um homem bonito e sedutor que, durante a noite, está sempre vestido de branco e com um chapéu na cabeça, pronto para seduzir as moças da região. Quando o dia amanhece, ele se transforma no boto cor-de-rosa. Cuca É uma bruxa que aparece de noite para levar consigo as crianças inquietas e insones. Como é uma bruxa, pode assumir várias formas: uma borboleta, uma coruja, aranha ou cobra. A forma mais conhecida, que se popularizou aqui no Brasil por meio do "Sítio do Pica-pau Amarelo", obra de Monteiro Lobato, tem corpo assemelhado a um jacaré.

Curupira Figura inconfundível do folclore no Brasil, o Curupira é um menino que tem os pés virados para trás. É o protetor das matas e das caças. É um grande regulador da natureza, pois não perdoa quem desrespeita as forças da natureza. A Cuca faz parte do folclore brasileiro Crédito: Reprodução/ Cézar Berje O Curupira faz parte do folclore brasileiro Crédito: Reprodução/ Cézar Berje O Saci Pererê faz parte do folclore brasileiro Crédito: Reprodução/ Cézar Berje O Boto é parte do folclore brasileiro Crédito: Reprodução/ Cezar Berje Chupa-Cabra Tudo começou em Porto Rico, em março de 1995, quando apareceram em uma fazenda oito cabras mortas com diversas perfurações no tórax e esvaídas em sangue. Depois delas, o fenômeno se repetiu na Flórida (Estados Unidos), na Nicarágua, no Chile, no México e aqui no Brasil, envolvendo também a morte de bois e de vacas.