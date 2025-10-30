Dia de Todos os Santos é feriado? Saiba qual é a data

O dia 1º de novembro comemora as pessoas que foram canonizadas e os mártires de Cristo / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

O Dia de Todos os Santos é comemorado em 1º de novembro, entre o Halloween e o Dia de Finados, mas não é considerado feriado nacional no Brasil. Em 2025, a data cairá em um sábado. Apesar de não ser feriado, alguns órgãos públicos e instituições costumam decretar ponto facultativo.

No entanto, durante a perseguição do imperador Diocleciano, no ano 303, o número de mártires cresceu tanto que se tornou inviável celebrar individualmente cada um deles. Foi então que a Igreja decidiu instituir um dia comum para todos os santos. No século VIII, o Papa Gregório II (731–741) escolheu o 1º de novembro como data oficial e mandou construir uma capela em homenagem a “todos os santos mártires e confessores” na Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, no ano 837, o Papa Gregório IV oficializou a data como observância litúrgica em toda a Igreja, tornando-a uma das mais importantes celebrações cristãs da Idade Média.