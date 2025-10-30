Dia de Todos os Santos é feriado? Saiba qual é a data

Dia de Todos os Santos é feriado? Saiba qual é a dataCelebrado em 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos homenageia figuras canonizadas pela Igreja Católica, mas não é feriado nacional no Brasil
O Dia de Todos os Santos é comemorado em 1º de novembro, entre o Halloween e o Dia de Finados, mas não é considerado feriado nacional no Brasil. Em 2025, a data cairá em um sábado.
Apesar de não ser feriado, alguns órgãos públicos e instituições costumam decretar ponto facultativo.
Isso significa que a liberação do expediente fica a critério de cada órgão ou empresa, sem a obrigatoriedade de suspensão das atividades. A data é, assim, diferente dos feriados oficiais, que têm validade em todo o território nacional.
Leia mais
Qual é o significado do Dia de Todos os Santos?
O Dia de Todos os Santos é uma celebração tradicional da Igreja Católica, dedicada a todas as pessoas que alcançaram a santidade, reconhecidas ou não oficialmente pela instituição.
A data homenageia mártires e santos canonizados, bem como cristãos que, segundo a fé católica, vivem no Paraíso após uma vida de virtudes.
A comemoração ocorre na véspera do Dia de Finados (2 de novembro) e busca destacar a memória de todos os santos que não possuem uma data específica no calendário litúrgico. Por isso, é considerada uma celebração de caráter universal e coletivo dentro da tradição cristã.
Leia mais
Origem e história da celebração do Dia de Todos os Santos
A tradição de homenagear todos os santos remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Inicialmente, a Igreja Católica realizava celebrações específicas para lembrar os mártires mortos em nome da fé.
No entanto, durante a perseguição do imperador Diocleciano, no ano 303, o número de mártires cresceu tanto que se tornou inviável celebrar individualmente cada um deles.
Foi então que a Igreja decidiu instituir um dia comum para todos os santos. No século VIII, o Papa Gregório II (731–741) escolheu o 1º de novembro como data oficial e mandou construir uma capela em homenagem a “todos os santos mártires e confessores” na Basílica de São Pedro, em Roma.
Mais tarde, no ano 837, o Papa Gregório IV oficializou a data como observância litúrgica em toda a Igreja, tornando-a uma das mais importantes celebrações cristãs da Idade Média.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
O que é celebrado no Dia de Todos os Santos?
Embora tenha origens europeias, o Dia de Todos os Santos é celebrado em diversas partes do mundo com rituais e costumes diferentes.
Em países de tradição católica, é comum que fiéis frequentem missas, acendam velas e façam orações pelos santos e entes queridos.
Em alguns lugares, especialmente na América Latina, as celebrações se misturam com as tradições do Dia dos Mortos (Dia de los Muertos), como ocorre no México.
Nessa época, famílias visitam cemitérios à noite, montam altares com flores, velas e alimentos, e prestam homenagens aos falecidos. Já em outras regiões, o dia é visto como um momento de reflexão e agradecimento espiritual.