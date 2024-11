Dia de Finados: qual o significado de 2 de novembro

O Dia de Finados ou Dia dos Mortos é celebrado anualmente em 2 de novembro. No Brasil, esta data é um feriado nacional. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Anualmente, o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado em 2 de novembro. Embora a celebração tenha influências antigas, foi apenas no início do século XX que a data foi oficializada pela Igreja Católica, pelo Papa Bento XV, como um dia universal de lembrança dos mortos. Apesar da oficialização pela Igreja Católica, rituais ou datas dedicadas a honrar os mortos existem desde antes do início da era cristã, especialmente em culturas do chamado "paganismo antigo", como as da Roma Antiga, Egito, Grécia e tribos germânicas.



Nessa data de culto à ancestralidade, é tradicional que se faça uma romaria aos cemitérios, em parte pela crença de que os mortos seguem para um lugar melhor, alcançando um plano mais elevado na jornada espiritual. Em Juazeiro do Norte, na microrregião do Cariri (CE), ocorre a Romaria de Finados, que se estende ao longo de todo o mês de outubro e termina em 2 de novembro, Dia de Finados. Esse evento é uma das celebrações populares mais importantes do país. Dia de Finados: origem da data O feriado é uma ocasião de homenagem e celebração da vida após a morte. Segundo registros históricos, uma das primeiras civilizações a celebrar os mortos foi a asteca, onde se homenageava Mictlantecuhtli, o deus do submundo e Senhor do Reino dos Mortos.

No Brasil, o Dia de Finados, em 2 de novembro, segue o calendário da Igreja Católica, que estabeleceu a data logo após o Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro. O Vaticano considera o Dia de Todos os Santos uma celebração para aqueles que viveram segundo a proposta divina. Portanto, o Dia de Finados serve como uma continuidade das celebrações iniciadas em 1º de novembro. No entanto, cristãos protestantes geralmente não celebram o Dia de Finados, pois não acreditam no Purgatório nem na prática de rezar pelos mortos.