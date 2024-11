Por que o dia 1 de novembro é o Dia de Todos os Santos?

No dia 1º de novembro, a Igreja celebra a Festa de Todos os Santos. A data é celebrada especialmente no catolicismo e acontece entre as festividades do Halloween e o Dia de Finados.

O Dia de Todos os Santos é dedicado a figuras canonizadas ao longo da história e àquelas que não o foram, mas que realizaram obras meritórias. Veja mais sobre a data.

Como surgiu o Dia de Todos os Santos?

A Solenidade de Todos os Santos começou no Oriente, no século IV. Depois, difundiu-se em datas diferentes. Em Roma, inicialmente em 13 de maio e na Inglaterra e Irlanda em 1º de novembro.