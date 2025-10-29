Dia de Finados: confira a programação dos cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana

Veja programação de cemitérios de Fortaleza e RMF para o Dia de FinadosMissas, homenagens e ações especiais marcam o dia de finados em cemitérios da Capital e e dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza
Com a chegada do Dia de Finados, no próximo domingo, 2 de novembro, cemitérios de Fortaleza e da Região Metropolitana (RMF) se preparam para receber os visitantes com programação especial com missas, homenagens em memória dos entes queridos.
LEIA TAMBÉM | Bar Avião é reaberto na Parangaba com nova proposta
Além das celebrações, haverá reforço no transporte público e no trânsito para garantir segurança e fluidez durante todo o dia.
Programação nos cemitérios de Fortaleza
Cemitério São José
Conhecido popularmente como cemitério da Parangaba, funcionará das 6 às 18 horas, com missas às 7, 12 e 15 horas. Haverá veneração da Santa Coroa e oração pelos fiéis defuntos das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 14h30min.
Cemitério Parque Bom Jardim
Considerado o maior da cidade, o equipamento será aberto das 8 às 17 horas e contará com o apoio de 80 colaboradores para organização e acolhida dos vistantes. As missas acontecerão às 10, 12, 14 e 16 horas.
Cemitério da Messejana
O cemitério da Messejana também funcionará das 8 às 17 horas, com missas às 9 e 16 horas.
Cemitério São Vicente de Paula
Localizado no bairro Mucuripe, o equipamento abrirá seus portões das 6 às 18 horas, com celebrações eucarísticas às 7, 8h30min, 17 e 19 horas na Igreja Nossa Senhora da Saúde, em frente ao cemitério.
Cemitério Santo Antônio
O espaço funcionará das 7 às 17h30min. Duas missas estão previstas para o dia: 7 horas na Igreja Matriz da Paróquia Jesus, Maria e José, e outra campal às 17 horas em frente ao cemitério.
Cemitério São João Batista
Considerado o mais antigo cemitério em funcionamento no Estado, abrirá das 6 às 18 horas, com missas às 8, 10, 14 e 16 horas. O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão (OSB), presidirá a missa das 10 horas, na capela do cemitério.
Cemitério Parque da Paz
Localizado no bairro Passaré, o parque da Paz, programou duas missas para serem realizadas dia: às 9 e 16 horas. As celebrações serão presididas pelos padres Almeida Neto e Victor Aragão, da Comunidade Católica Shalom.
Programação na Região Metropolitana
Memorial das Flores (Caucaia)
Para homenagear os finados e seus entes queridos, o cemitério realizara uma missa às 10 horas em sua capela. Haverá também café da manhã para os visitantes.
Memorial da Paz (Maracanaú)
Aberto das 7 às 17 horas, o local terá duas missas, uma às 10 e outra às 16 horas. Neste ano o local retoma retoma o projeto “Bonde do Abraço”, voltado ao suporte emocional dos visitantes, e contará com a tradicional “Árvore da Homenagem” e um ponto de saúde.
Jardim Metropolitano (Eusébio)
O cemitério abrirá das 7 às 17 horas e terá programação diversificada. Abrindo a programação, a Igreja Adventista do Setimo fará uma apresentação para o público ás 8 horas. Também estão programadas missas para às 10, 14h30min e 16 horas.
Além disso, a Orquestra e Coral Maestro Gutemberg Pereira, fará um show para o público presente, após a missa das 10 horas, com uma chuva de pétalas de rodas no local. A programação ainda conta com uma apresentação da Comunidade Católica Shalom às 12 horas.
A Auto Viação São Benedito disponibilizará ônibus gratuitos das 8 às 17 horas, saindo da antiga Rodoviária São Benedito, na av. Domingos Olímpio até o Jardim Metropolitano.
A PRF controlará o trânsito na CE-040 / BR-116, que terá sentido único no anel viário durante o período. Além das homenagens, o Lar Amigos de Jesus montará um stand dentro do cemitério para arrecadar alimentos, roupas, brinquedos e materiais de higiene e limpeza.
Trânsito e Transporte
A Etufor reforçará a frota com 23 ônibus reserva, que circularão das 5 às 19 horas, além de linhas especiais para o Cemitério Bom Jardim:
- 970 – Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim
- 980 – Siqueira / Cemitério Bom Jardim
- 965 – Siqueira / Cemitério Bom Jardim II
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) mobilizará 85 agentes e orientadores para controlar o fluxo de veículos e garantir segurança nas principais vias de acesso aos cemitérios. Bloqueios temporários serão realizados nas imediações dos cemitérios São José, Messejana, São João Batista, Bom Jardim, São Vicente de Paula e Parque da Paz.
Serviço
Programação dos Cemitérios no Dia de Finados
Fortaleza
Cemitério São José (Parangaba)
Endereço: rua Napoleão Quezado, 36
Funcionamento: 6 às 18 horas;
Missas: 7, 12 e 15 horas
Veneração da Santa Coroa e oração pelos fiéis defuntos: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 14h30.
Cemitério Parque Bom Jardim (Siqueira)
Emdereço: Estr. do Jatobá, 2668
Funcionamento: 8 às 17 horas
Missas: 10, 12, 14 e 16 horas
Cemitério da Messejana (Messejana)
Funcionamento: 8 às 17 horas
Missas: 9 e 16 horas
Cemitério São Vicente de Paula (Mucuripe)
Endereço: av. da Abolição, 3986
Funcionamento: 6 às 18 horas
Missas: 7, 8h30, 17 e 19 horas
As celebrações acontecem na Igreja Nossa Senhora da Saúde, localizada em frente ao cemitério.
Cemitério Santo Antônio (Antônio Bezerra)
Endereço: rua Professor Leite Gondim, 525
Funcionamento: 7 às 17h30min
Missas: 7 horas a Igreja Matriz Jesus, Maria e José e 17 horas em frente ao cemitério.
Cemitério São João Batista (Centro)
Endereço: rua Padre Mororó, S/N
Funcionamento: 6 às 18 horas
Missas: 8, 10, 14 e 16 horas
Cemitério Parque da Paz (Passaré)
Endereço: av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4454
Missas na capela: 9 e 16 horas
Região Metropolitana
Memorial das Flores (Caucaia)
Endereço: BR-020, S/N - Bom Princípio
Missa: 10 horas
Memorial da Paz (Maracanaú)
Endereço: rua Israel França, 268 - Muçunã
Funcionamento: 7 às 17 horas
Missas: 10 e 16 horas
Projeto “Bonde do Abraço”, “Árvore da Homenagem” e ponto de saúde
Jardim Metropolitano (Eusébio)
Endereço: rod. 4º Anel Viário, s/n - Coaçu
Funcionamento:
Missas: 10, 14h30 e 16 horas
Apresentação da Igreja Adventista do Sétimo Dia: 8 horas
Missas: 10h, 14h30 e 16h
show da Orquestra e Coral Maestro Gutemberg Pereira com chuva de pétalas, após a missa das 10 horas
Apresentação especial da Comunidade Católica Shalom: 12h horas