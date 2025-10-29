Dia de Finados: confira a programação dos cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Com a chegada do Dia de Finados, no próximo domingo, 2 de novembro, cemitérios de Fortaleza e da Região Metropolitana (RMF) se preparam para receber os visitantes com programação especial com missas, homenagens em memória dos entes queridos. LEIA TAMBÉM | Bar Avião é reaberto na Parangaba com nova proposta



Além das celebrações, haverá reforço no transporte público e no trânsito para garantir segurança e fluidez durante todo o dia. Programação nos cemitérios de Fortaleza Cemitério São José Conhecido popularmente como cemitério da Parangaba, funcionará das 6 às 18 horas, com missas às 7, 12 e 15 horas. Haverá veneração da Santa Coroa e oração pelos fiéis defuntos das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 14h30min. Cemitério Parque Bom Jardim Considerado o maior da cidade, o equipamento será aberto das 8 às 17 horas e contará com o apoio de 80 colaboradores para organização e acolhida dos vistantes. As missas acontecerão às 10, 12, 14 e 16 horas. Cemitério da Messejana O cemitério da Messejana também funcionará das 8 às 17 horas, com missas às 9 e 16 horas.

Cemitério São Vicente de Paula Localizado no bairro Mucuripe, o equipamento abrirá seus portões das 6 às 18 horas, com celebrações eucarísticas às 7, 8h30min, 17 e 19 horas na Igreja Nossa Senhora da Saúde, em frente ao cemitério. Cemitério Santo Antônio O espaço funcionará das 7 às 17h30min. Duas missas estão previstas para o dia: 7 horas na Igreja Matriz da Paróquia Jesus, Maria e José, e outra campal às 17 horas em frente ao cemitério. Cemitério São João Batista Considerado o mais antigo cemitério em funcionamento no Estado, abrirá das 6 às 18 horas, com missas às 8, 10, 14 e 16 horas. O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão (OSB), presidirá a missa das 10 horas, na capela do cemitério.

Cemitério Parque da Paz Localizado no bairro Passaré, o parque da Paz, programou duas missas para serem realizadas dia: às 9 e 16 horas. As celebrações serão presididas pelos padres Almeida Neto e Victor Aragão, da Comunidade Católica Shalom. Programação na Região Metropolitana Memorial das Flores (Caucaia) Para homenagear os finados e seus entes queridos, o cemitério realizara uma missa às 10 horas em sua capela. Haverá também café da manhã para os visitantes. Memorial da Paz (Maracanaú) Aberto das 7 às 17 horas, o local terá duas missas, uma às 10 e outra às 16 horas. Neste ano o local retoma retoma o projeto “Bonde do Abraço”, voltado ao suporte emocional dos visitantes, e contará com a tradicional “Árvore da Homenagem” e um ponto de saúde.

Jardim Metropolitano (Eusébio) O cemitério abrirá das 7 às 17 horas e terá programação diversificada. Abrindo a programação, a Igreja Adventista do Setimo fará uma apresentação para o público ás 8 horas. Também estão programadas missas para às 10, 14h30min e 16 horas. Além disso, a Orquestra e Coral Maestro Gutemberg Pereira, fará um show para o público presente, após a missa das 10 horas, com uma chuva de pétalas de rodas no local. A programação ainda conta com uma apresentação da Comunidade Católica Shalom às 12 horas. A Auto Viação São Benedito disponibilizará ônibus gratuitos das 8 às 17 horas, saindo da antiga Rodoviária São Benedito, na av. Domingos Olímpio até o Jardim Metropolitano.