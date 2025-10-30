Baralho cigano: vejas as previsões de novembro para os 12 signos / Crédito: EdiCase Astrologia

Novembro chegará com a energia da transformação, da clareza e do despertar interior. Será um mês em que o destino soprará novos ventos, convidando cada signo a alinhar razão e intuição, força e fé. As cartas revelam caminhos de renovação, cura e coragem para seguir em frente com confiança. Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries: cartas Cavaleiro, Sol e Âncora As cartas “Cavaleiro”, “Sol” e “Âncora” indicam que novembro o(a) convidará a agir com coragem e a acreditar no seu próprio brilho. Será chamado(a) a avançar, consolidar planos e deixar para trás tudo o que prende seu movimento natural. A força do “Sol” iluminará caminhos, e a “Âncora” trará firmeza: será um mês de conquistas duradouras e vitórias bem-merecidas. Touro: cartas Lírios, Buquê e Livro As cartas “Lírios”, “Buquê” e “Livro” indicam que o mês soprará uma brisa de paz e crescimento interior. Você colherá alegrias e reconhecimento, mas também mergulhará em aprendizados profundos — alguns vindos de dentro, outros por sinais sutis. Será importante ter paciência: as flores que você cultiva hoje se tornarão frutos maduros amanhã. Gêmeos: cartas Raposa, Cruz e Estrela As cartas “Raposa”, “Cruz” e “Estrela” falam de superação. Você perceberá quem é real e quem apenas veste máscaras. Mesmo diante de provações, a “Estrela” apontará para um caminho de luz. Atravessar a dor será a chave para descobrir sua força espiritual e sua visão mais clara de futuro. Câncer: cartas Coração, Jardim e Trevo As cartas “Coração”, “Jardim” e “Trevo” mostram que será um mês em que o amor, em todas as suas formas, se expandirá. Laços se fortalecerão, encontros mágicos acontecerão e pequenas bênçãos surgirão como presentes do destino. Confie no fluxo: o que vier do coração encontrará seu caminho.

Leão: cartas Sol, Chicote e Torre As cartas “Sol”, “Chicote” e “Torre” mostram que você estará no centro das atenções, mas precisará usar sua força com sabedoria. Conflitos poderão testar sua autoridade, porém sua luz interior será mais forte do que qualquer desafio. Mantenha sua soberania com firmeza e generosidade: quem tem clareza, não teme. Virgem: cartas Livro, Foice e Lírios As cartas “Livro”, “Foice” e “Lírios” indicam que revelações e cortes necessários marcarão este mês. Verdades virão à tona para que a paz possa florescer. Ao se desapegar de velhas estruturas, você abrirá espaço para uma serenidade profunda e duradoura. Libra: cartas Cegonha, Árvore e Coração As cartas “Cegonha”, “Árvore” e “Coração” mostram que novembro o(a) envolverá com uma energia de renascimento e cura. Mudanças positivas chegarão com doçura, nutrindo suas raízes emocionais. O amor — por si e pelos outros — será o solo fértil para que você floresça.

Escorpião: cartas Caixão, Sol e Cavaleiro As cartas “Caixão”, “Sol” e “Cavaleiro” mostram que a morte simbólica de um ciclo abrirá as portas para a luz. Você renascerá mais forte, guiado(a) por clareza e movimento. O mês marcará vitórias rápidas, decisões firmes e uma nova energia vital que o(a) impulsionará para frente. Sagitário: cartas Navio, Estrela e Trevo As cartas “Navio”, “Estrela” e “Trevo” indicam que a vida o(a) chamará para horizontes mais amplos. Viagens, mudanças e sonhos ganharão forma com a proteção da “Estrela”. A sorte caminhará ao seu lado: siga sua visão e deixe que o vento leve suas velas para novos mares. Capricórnio: cartas Âncora, Foice e Urso As cartas “Âncora”, “Foice” e “Urso” mostram que força e determinação guiarão novembro. Cortar o que não sustenta sua estrutura será essencial para manter seu poder pessoal intacto. Confie na sua solidez interna: você é sua própria fortaleza.

Aquário: cartas Estrela, Pássaros e Jardim As cartas “Estrela”, “Pássaros” e “Jardim” indicam que o mês será guiado por inspiração e conexões poderosas. Suas palavras terão força de semente: onde você falar com verdade, florescerá. A expansão social virá acompanhada de reconhecimento e brilho. Peixes: cartas Lua, Coração e Lírios As cartas “Lua”, “Coração” e “Lírios” mostram que a sensibilidade se intensificará e revelará dons profundos. Emoções e intuições se entrelaçarão, conduzindo você a uma paz delicada e curativa. Acolha seus sentimentos: eles são bússolas do seu caminho mágico. Mensagem cigana para todos os signos “Novembro será um portal de clareza e movimento. Três cartas se erguem para cada um, mas uma só verdade ecoará: o que florescer agora terá sido plantado no silêncio de ontem. Acolha as mudanças com coragem, celebre o amor com alegria e caminhe com fé no seu próprio poder”.