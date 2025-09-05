Ruivinha de Marte surpreende no fisiculturismo; veja antes e depois

A influencer Ruivinha de Marte anuncia que está em preparação para competir na categoria Biquíni do fisiculturismo / Crédito: Reprodução/Instagram

Anny Bergatin, mais conhecida como “Ruivinha de Marte”, anunciou em suas redes sociais que irá investir em uma nova fase no fisiculturismo. "A partir de hoje, estou entrando em preparação para subir nos palcos na categoria Biquíni", disse em vídeo. Com treinos seis vezes por semana, ela diz que está sendo acompanhada pelo preparador físico Felipe Franco. O acompanhamento será específico para os campeonatos de fisiculturismo.

A paraense de 28 anos de idade começou a produzir conteúdos fitness nas suas redes desde o ano passado com montagens de antes e depois do seu corpo, por exemplo. Seu peso sempre foi criticado pelo público, que dizia que era “magra demais”. Decidiu reverter as críticas em motivação, quando, desde o ano passado, começou a fazer musculação na academia. “Comecei a ouvir que estava sendo inspiração para novos adeptos de academia, então não parei mais”, afirma. Ela acrescenta que um de seus objetivos também é o de influenciar quem queira seguir um trajeto como o seu.

Após transformação, Ruivinha de Marte se prepara para competir no fisiculturismo Crédito: Reprodução/Instagram Ruivinha de Marte antes do fisiculturismo: de humorista à cantora A influenciadora nasceu em Urucará, no Amazonas, e hoje conta com 29 milhões de seguidores quando somados o TikTok e o Instagram. Ela entrou na internet em 2014 com vídeos de humor. Depois expandiu para o mundo da música, dança e reality shows. Seu destaque na música foi em 2021, quando participou de clipes como os de “No Chão Novinha”, de Anitta e Pedro Sampaio, e “Na Ponta do Pé”, de Nadson O Ferinha. Também lançou músicas autorais, como a sua mais recente “Malbec”.