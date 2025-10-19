Cafeteira elétrica e de cápsula: como limpar do jeito certo

A boa limpeza é fundamental para manter a durabilidade das cafeteiras. Veja dicas. / Crédito: Reprodução/Freepik

O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo — e uma das mais queridas pelos brasileiros. Segundo a pesquisa Café – Hábitos e Preferências do Consumidor (2019–2025), da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) o Brasil é o segundo maior consumidor global da bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Produtos necessários para limpar a cafeteira A limpeza adequada evita que resíduos e sujeiras prejudiquem o funcionamento da cafeteira ou alterem o gosto do café. Para higienizar o equipamento, bastam poucos materiais de uso doméstico: Detergente neutro;



Vinagre de álcool;



Esponja macia;



Pano multiuso. A frequência da limpeza varia conforme o uso. Quem prepara café todos os dias deve fazer uma higienização profunda ao menos uma vez por semana. Passo a passo: como fazer a limpeza correta da cafeteira

O processo interno de higienização é conhecido como descalcificação, a remoção de resíduos de cálcio e minerais acumulados pela água. Esses resíduos podem causar mau cheiro, alterar o sabor do café e até gerar mofo.

Antes de iniciar, leia o manual do fabricante para verificar recomendações específicas sobre o modelo da sua cafeteira. Como limpar cafeteira elétrica Na limpeza diária, desencaixe todas as partes removíveis e lave-as com detergente neutro e o lado macio da esponja. Para o exterior, passe um pano multiuso umedecido com água e sabão.

A limpeza profunda deve ser feita com vinagre de álcool, que ajuda a remover crostas internas. Coloque a mesma quantidade de vinagre que usaria de água para fazer café e ligue a cafeteira sem o filtro de papel.