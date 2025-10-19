Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cafeteira elétrica e de cápsula: como limpar do jeito certo

A limpeza adequada da cafeteira garante sabor, durabilidade e bom funcionamento. Veja o passo a passo para higienizar os principais tipos de máquina
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Tipo Notícia

O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo — e uma das mais queridas pelos brasileiros.

Segundo a pesquisa Café – Hábitos e Preferências do Consumidor (2019–2025), da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) o Brasil é o segundo maior consumidor global da bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

O estudo mostra ainda que, diante do aumento nos preços do café no varejo, preparar a bebida em casa se tornou a opção mais viável, prática e econômica para milhões de pessoas.

Com isso, a cafeteira, seja elétrica, italiana ou de cápsula, se tornou item indispensável nas cozinhas brasileiras.

Mas, para que o café mantenha seu sabor e o equipamento tenha longa vida útil, a limpeza regular é essencial. Saiba como fazer a higienização correta e simples da sua máquina.

Produtos necessários para limpar a cafeteira

A limpeza adequada evita que resíduos e sujeiras prejudiquem o funcionamento da cafeteira ou alterem o gosto do café. Para higienizar o equipamento, bastam poucos materiais de uso doméstico:

  • Detergente neutro;
  • Vinagre de álcool;
  • Esponja macia;
  • Pano multiuso.

A frequência da limpeza varia conforme o uso. Quem prepara café todos os dias deve fazer uma higienização profunda ao menos uma vez por semana.

Passo a passo: como fazer a limpeza correta da cafeteira

O processo interno de higienização é conhecido como descalcificação, a remoção de resíduos de cálcio e minerais acumulados pela água. Esses resíduos podem causar mau cheiro, alterar o sabor do café e até gerar mofo.

Antes de iniciar, leia o manual do fabricante para verificar recomendações específicas sobre o modelo da sua cafeteira.

Como limpar cafeteira elétrica

Na limpeza diária, desencaixe todas as partes removíveis e lave-as com detergente neutro e o lado macio da esponja. Para o exterior, passe um pano multiuso umedecido com água e sabão.

A limpeza profunda deve ser feita com vinagre de álcool, que ajuda a remover crostas internas. Coloque a mesma quantidade de vinagre que usaria de água para fazer café e ligue a cafeteira sem o filtro de papel.

Quando metade do líquido passar, desligue o aparelho e deixe o vinagre agir por 30 minutos. Depois, ligue novamente para concluir o ciclo, descarte o vinagre e lave as partes removíveis com detergente e água.

Como limpar cafeteira italiana

Para o uso diário, basta desmontar a cafeteira e lavar todas as partes em água quente, utilizando um pano multiuso para secar. Não é necessário usar detergente nessa etapa.

Uma vez por semana, realize uma limpeza mais completa usando detergente neutro e o lado macio da esponja. Enxágue bem e seque completamente antes de montar novamente a cafeteira.

Como limpar cafeteira de cápsula

A higienização da cafeteira de cápsula também deve ser frequente. No dia a dia, use um pano umedecido para limpar a parte externa.

Semanalmente, desligue o aparelho, retire as peças removíveis e lave-as com água e detergente neutro.

Alguns modelos possuem cápsulas próprias para o processo de limpeza interna. Consulte o manual para verificar se sua cafeteira oferece essa função e siga as instruções de uso.

Se, mesmo após a limpeza, a cafeteira ligar mas não liberar água, o problema pode estar relacionado a entupimentos internos. Nesse caso, procure uma assistência técnica autorizada para evitar danos maiores ao equipamento.

