Limpeza de ferro de passar com paracetamol viraliza; saiba jeito certo

Vídeos usando paracetamol para limpar ferro de passar têm viralizado, mas há riscos. Veja o que química diz sobre o método inusitado e como higienizar o aparelho com segurança

Na gravação, os internautas friccionam o comprimido diretamente na base aquecida do eletrodoméstico, "prometendo" remover manchas de queimado com facilidade.

Vários vídeos no TikTok mostrando a limpeza de um ferro de passar com paracetamol chamaram atenção e geraram milhares de visualizações.

Elenir Ribeiro, professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará (UFC), alerta para os perigos da técnica: “Paracetamol, assim como qualquer outro medicamento, não deve ser utilizado para limpeza de utensílios”.

Por mais curiosa que a técnica pareça, ela não é isenta de riscos. A seguir, O POVO explica os riscos e as recomendações do método de higiene inusitado.

A ideia ganhou força por parecer simples, eficaz e usar um item comum no dia a dia: um remédio para dor de cabeça.

Segundo a pesquisadora, o paracetamol sofre fusão ao ser aquecido, o que explica sua consistência maleável ao entrar em contato com a base quente do ferro.

“A temperatura do ferro de passar pode chegar até 200 °C quando em funcionamento. Portanto, além do risco de queimaduras, o paracetamol pode oxidar, gerando substâncias que podem ser tóxicas à saúde”, afirma.

“É necessário um estudo específico para determinar os produtos gerados, já que os excipientes variam entre os laboratórios e também influenciam no processo”, explica ela.

Também existem limpadores específicos no mercado, em bastão ou líquido, desenvolvidos para não comprometer a estrutura do eletrodoméstico.

Em outros vídeos, internautas indicam o método de limpar a base queimada do ferro com bicarbonato de sódio .

O uso de lixas, esponjas de aço, facas ou outros objetos ásperos deve ser evitado. Eles podem riscar o ferro e comprometer seu funcionamento, além de manchar ou rasgar roupas.

Apesar de existirem muitas “receitas caseiras” circulando online, a professora recomenda que se siga as orientações dos fabricantes de eletrodomésticos.

Como limpar seu ferro de passar corretamente

A Eletroluz, na sessão de Tutoriais e Dicas em seu site oficial, traz algumas recomendações ao limpar o eletrodoméstico de passar roupas. Confira

1. Ferro sem base antiaderente



Se seu ferro de passar não é antiaderente, você pode usar produtos mais abrasivos, como vinagre e sal. A dica é misturar a mesma quantidade de ambos e levar ao fogo até o sal dissolver.

Em seguida, esfregue a mistura na base do ferro com a ajuda de um pano.

Se ainda assim ainda houver sujeira resistente, use um sabão e esfregue com a área macia da esponja apenas onde ainda houver resíduos.

2. Ferro com a base antiaderente

Caso seu ferro de passar seja antiaderente, é preciso redobrar os cuidados para não danificar a área.

A limpeza pode ser feita com uma mistura de meio copo de vinagre branco e meio copo de água em temperatura morna. Passe na base do ferro com um pano macio.

Outro produto que também pode ser utilizado no lugar do vinagre é o detergente neutro.

Evite esfregar com qualquer tipo de superfície abrasiva.

3. Limpando o reservatório de água do ferro de passar a vapor



Tanto o reservatório quando as saída de ar do seu ferro a vapor devem ser limpas, pois acumulam sujeiras e outras substâncias.

Para essa limpeza a sugestão é nada mais que água. Na dúvida, consulte o manual de instruções do aparelho e verifique a maneira correta de fazê-lo.

O uso de qualquer substância para limpeza pode danificar o produto. Fique atento!

4. Limpeza da área externa do ferro de passar

As mesmas misturas feitas para limpar a base do ferro antiaderente podem ser usadas para limpar a área externa do eletrodoméstico.

Apenas garanta que os produtos sejam aplicados com um pano ou uma esponja que sejam macios para não riscar ou danificar o aparelho.