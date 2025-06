5 dicas para limpar as paredes conforme o tipo de tinta

Na rotina da limpeza doméstica, as paredes muitas vezes ficam esquecidas — até o dia em que a sujeira se torna visível demais. Seja por contato com as mãos, pelas travessuras das crianças ou pela gordura da cozinha, a pintura sofre com o tempo. A boa aparência do ambiente depende diretamente de uma parede bem cuidada, e isso exige conhecimento sobre o tipo de tinta aplicada.

A boa notícia é que com os cuidados adequados, é possível conservar a cor e até o brilho das paredes, conforme explica André Flor, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Cuiabá (Unic) Beira Rio. “Remover manchas e sujeiras não precisa ser uma guerra na hora de garantir o visual agradável dos ambientes. Em relação às paredes, o segredo está em adaptar a limpeza ao tipo de tinta utilizada. A limpeza recorrente é sempre mais eficaz e econômica do que a repintura”, destaca.