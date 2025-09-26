Usar vinagre para limpeza tem efeito? Especialista explica

Usar vinagre para limpeza tem efeito? Especialista explicaProfessora da UFC explica o que é o vinagre, em quais situações ele pode ser usado, quais riscos oferece e se substitui produtos de limpeza
O vinagre é queridinho das redes sociais quando o assunto é limpeza. Truques caseiros com o ingrediente acumulam milhões de visualizações em plataformas como o TikTok, com vídeos que prometem desengordurar superfícies, tirar manchas e até desentupir ralos.
Mas afinal, até que ponto o vinagre é eficiente na higienização? Para responder a essa dúvida, O POVO conversou com a professora Elenir Ribeiro, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará (UFC).
A seguir, a pesquisadora explica os efeitos químicos do vinagre, quando ele pode ser útil, onde não deve ser usado e se realmente substitui produtos tradicionais de limpeza.
O que é o vinagre e por que ele limpa
O vinagre é resultado da fermentação acética do vinho. “Trata-se de uma solução aquosa de ácido acético (CH₃COOH), um ácido carboxílico fraco. Mesmo em baixa concentração, entre 4% e 6%, é justamente o ácido acético que confere o poder de limpeza”, diz a professora.
O vinagre tem ação antibacteriana?
Segundo a especialista, o vinagre pode sim ter efeito antibacteriano e antifúngico, mas de forma limitada.
“Essa atividade depende do tipo de microrganismo, da concentração de ácido acético, do tempo de contato com a superfície e até da presença de outros compostos químicos do vinagre, como os fenólicos”, explica.
Vinagre pode substituir produtos industrializados?
A pesquisadora afirma que o vinagre pode ser usado em pequenas tarefas domésticas.
“Ele serve para remover odores, pequenas quantidades de gordura e até manchas leves em roupas. Mas deve ser diluído e bem enxaguado, pois, mesmo sendo um ácido fraco, pode reagir com o tecido e danificá-lo”, alerta.
No entanto, para sujeiras pesadas ou desinfecção, o vinagre não é indicado.
“Não substitui produtos como água sanitária ou álcool 70%, que têm eficácia comprovada contra microrganismos”, reforça.
Diferença entre tipos de vinagre
O vinagre pode ser feito a partir de álcool, maçã, vinho ou outros ingredientes. “A diferença está no aroma, na cor e nos compostos adicionais, como fenólicos. Esses fatores podem interferir na limpeza, especialmente em superfícies e tecidos, já que vinagres coloridos podem manchar”, detalha.
Limpeza de banheiro, limo e mofo usando vinagre
De acordo com a professora, o vinagre pode ajudar na remoção de limo em casos leves.
“Ele dissolve depósitos de sais e gordura que favorecem o surgimento de mofo, desde que haja também ação mecânica, como esfregar. Mas em casos mais pesados, não é o produto ideal”, destaca.
Vinagre com bicarbonato desentope ralo?
O truque de misturar vinagre e bicarbonato de sódio é famoso, mas segundo a pesquisadora sua eficácia é questionável.
“Ao misturar bicarbonato e ácido acético, ocorre efervescência com liberação de gás carbônico, água e acetato. Essa reação pode remover resíduos em casos leves, mas não é a forma mais eficiente de desentupir”, explica a professora.
Onde o vinagre não deve ser usado
O uso frequente pode danificar materiais como mármore, granito, ferro, alumínio e madeira. “O ácido acético reage com o carbonato de cálcio e metais, causando corrosão, perda de brilho e desgaste”, ressalta.
Vinagre: riscos à saúde e limitações
Segundo a professora, o vinagre, em excesso, pode causar irritações na pele, olhos e sistema respiratório. Além disso, misturá-lo com produtos como água sanitária pode liberar vapores tóxicos.
“Ele também não tem a mesma eficiência de germicidas como o hipoclorito de sódio e o álcool 70%”, completa.