Usar vinagre para limpeza tem efeito? Especialista explica

O vinagre é usado para limpeza de diversas formas. Mas por que ele é tão versátil? Especialista explica / Crédito: Reprodução/Freepik

O vinagre é queridinho das redes sociais quando o assunto é limpeza. Truques caseiros com o ingrediente acumulam milhões de visualizações em plataformas como o TikTok, com vídeos que prometem desengordurar superfícies, tirar manchas e até desentupir ralos. Mas afinal, até que ponto o vinagre é eficiente na higienização? Para responder a essa dúvida, O POVO conversou com a professora Elenir Ribeiro, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará (UFC).

“Essa atividade depende do tipo de microrganismo, da concentração de ácido acético, do tempo de contato com a superfície e até da presença de outros compostos químicos do vinagre, como os fenólicos”, explica. Vinagre pode substituir produtos industrializados? A pesquisadora afirma que o vinagre pode ser usado em pequenas tarefas domésticas. “Ele serve para remover odores, pequenas quantidades de gordura e até manchas leves em roupas. Mas deve ser diluído e bem enxaguado, pois, mesmo sendo um ácido fraco, pode reagir com o tecido e danificá-lo”, alerta.

No entanto, para sujeiras pesadas ou desinfecção, o vinagre não é indicado. “Não substitui produtos como água sanitária ou álcool 70%, que têm eficácia comprovada contra microrganismos”, reforça. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp