Prêmio Nobel: algum brasileiro já ganhou? Conheça histórias

Prêmio Nobel é entregue para pessoas com contribuições notáveis para a sociedade. Veja quais brasileiros já foram indicados e se algum ganhou / Crédito: Divulgação/Academia Sueca

A edição de 2025 do Prêmio Nobel revelou seus vencedores ao longo da semana, com previsão de encerrar a escolha dos nomes na segunda-feira, 13, com o anúncio do vencedor do Nobel de Economia. Dentre as seis categorias do prêmio, o escritor brasileiro Milton Hatoum estava cotado como um possível vencedor na categoria de Literatura, mas o húngaro László Krasznahorkai foi o escolhido para ser laureado.

O nome mais recente a ser anunciado foi o da oposicionista María Corina Machado, laureada com o Nobel da Paz por sua trajetória e posicionamentos políticos diante do governo venezuelano. A seguir, descubra se algum brasileiro já ganhou um Nobel e veja a história de indicados. Leia mais Premiação do Nobel 2025: quanto ganha cada categoria? Sobre o assunto Premiação do Nobel 2025: quanto ganha cada categoria? Algum brasileiro já ganhou o Prêmio Nobel? Até a edição de 2025, nenhum brasileiro venceu alguma das seis categorias que compõem o Prêmio Nobel. No entanto, diversos brasileiros foram indicados nessas categorias, perdendo por questões de falecimento ou por serem preteridos por candidatos de outros países.

Em entrevista ao programa Roda Viva, em 2016, o engenheiro Ozires Silva respondeu sobre o motivo pelo qual o Brasil nunca venceu o prêmio Nobel. Segundo ele, ao indagar os membros da Academia Sueca sobre a questão, eles não responderam de imediato, mas um deles falou: “Eu vou responder à sua pergunta! Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente aos dos outros países, em particular dos Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro todos do Brasil jogam pedra. Não tem apoio da população. Parece que o brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece”, disse Ozires referenciando a fala de um membro não-nomeado. Apesar disso, o Brasil acumula um total de 41 indicações em cinco das seis categorias do prêmio. São elas:

Nobel da Paz (decidido por um comitê designado pelo parlamento norueguês): 14 Indicações

Nobel de Literatura (decidido pela Academia Sueca): 13 Indicações

Nobel de Física (decidido pela Academia Real das Ciências da Suécia): 8 Indicações

Nobel de Fisiologia ou Medicina (decidido pelo Instituto Karolinska de Medicina): 4 Indicações

Nobel de Química (decidido pela Academia Real das Ciências da Suécia): 2 Indicações Vale destacar que as indicações são reveladas após um longo período de tempo e o envelope com os nomes permanece lacrado enquanto o indicado estiver vivo. Mesmo assim, alguns nomes já foram revelados. Quais foram os brasileiros indicados ao Prêmio Nobel? A primeira indicação do Brasil ao prêmio Nobel foi em 1911 com o Barão do Rio Branco indicado ao Nobel da Paz. Advogado, diplomata e historiador, o Barão foi considerado pela sua participação em diversas negociações envolvendo as fronteiras brasileiras. Em 1913, Carlos Chagas chegou a ser considerado para o Nobel de Medicina por ter identificado todo o ciclo, desde o parasita até vetor, hospedeiros, sintomas e a epidemiologia, de duas das mais graves doenças tropicais: a malária e a doença de Chagas. Ainda assim, ele não foi laureado, sendo indicado novamente em 1921.