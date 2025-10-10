Prêmio Nobel: algum brasileiro já ganhou? Conheça histórias

Prêmio Nobel: algum brasileiro já ganhou? Conheça históriasNobel de 2025 irá revelar laureado restante na segunda-feira, 13. Saiba se algum brasileiro já ganhou e veja história dos cotados ao prêmio
A edição de 2025 do Prêmio Nobel revelou seus vencedores ao longo da semana, com previsão de encerrar a escolha dos nomes na segunda-feira, 13, com o anúncio do vencedor do Nobel de Economia.
Dentre as seis categorias do prêmio, o escritor brasileiro Milton Hatoum estava cotado como um possível vencedor na categoria de Literatura, mas o húngaro László Krasznahorkai foi o escolhido para ser laureado.
O nome mais recente a ser anunciado foi o da oposicionista María Corina Machado, laureada com o Nobel da Paz por sua trajetória e posicionamentos políticos diante do governo venezuelano.
A seguir, descubra se algum brasileiro já ganhou um Nobel e veja a história de indicados.
Algum brasileiro já ganhou o Prêmio Nobel?
Até a edição de 2025, nenhum brasileiro venceu alguma das seis categorias que compõem o Prêmio Nobel. No entanto, diversos brasileiros foram indicados nessas categorias, perdendo por questões de falecimento ou por serem preteridos por candidatos de outros países.
Em entrevista ao programa Roda Viva, em 2016, o engenheiro Ozires Silva respondeu sobre o motivo pelo qual o Brasil nunca venceu o prêmio Nobel. Segundo ele, ao indagar os membros da Academia Sueca sobre a questão, eles não responderam de imediato, mas um deles falou:
“Eu vou responder à sua pergunta! Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente aos dos outros países, em particular dos Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro todos do Brasil jogam pedra. Não tem apoio da população. Parece que o brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece”, disse Ozires referenciando a fala de um membro não-nomeado.
Apesar disso, o Brasil acumula um total de 41 indicações em cinco das seis categorias do prêmio. São elas:
- Nobel da Paz (decidido por um comitê designado pelo parlamento norueguês): 14 Indicações
- Nobel de Literatura (decidido pela Academia Sueca): 13 Indicações
- Nobel de Física (decidido pela Academia Real das Ciências da Suécia): 8 Indicações
- Nobel de Fisiologia ou Medicina (decidido pelo Instituto Karolinska de Medicina): 4 Indicações
- Nobel de Química (decidido pela Academia Real das Ciências da Suécia): 2 Indicações
Vale destacar que as indicações são reveladas após um longo período de tempo e o envelope com os nomes permanece lacrado enquanto o indicado estiver vivo. Mesmo assim, alguns nomes já foram revelados.
Quais foram os brasileiros indicados ao Prêmio Nobel?
A primeira indicação do Brasil ao prêmio Nobel foi em 1911 com o Barão do Rio Branco indicado ao Nobel da Paz. Advogado, diplomata e historiador, o Barão foi considerado pela sua participação em diversas negociações envolvendo as fronteiras brasileiras.
Em 1913, Carlos Chagas chegou a ser considerado para o Nobel de Medicina por ter identificado todo o ciclo, desde o parasita até vetor, hospedeiros, sintomas e a epidemiologia, de duas das mais graves doenças tropicais: a malária e a doença de Chagas. Ainda assim, ele não foi laureado, sendo indicado novamente em 1921.
O recordista de indicações foi o cientista César Lattes, indicado 7 vezes, de 1950 a 1956, e falecido no ano que estava cotado para finalmente ganhar o prêmio. Foi co-descobridor do Píon, descoberta que levou à concessão do Nobel de Física a Cecil Frank Powell.
Lattes foi o principal pesquisador e primeiro cientista do artigo que descreve o méson pi. Também foi um dos responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Na categoria de Literatura, grandes nomes da literatura brasileira chegaram a ser indicados, entre eles: Jorge Amado com cinco indicações, Guimarães Rosa que faleceu no ano que estava cotado para ganhar, Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles.
Até mesmo um cearense já chegou a ser considerado ao Nobel da Paz. Nascido em Fortaleza, dom Helder Câmara (1909-1999) se enraizou na vida religiosa como arcebispo de Olinda e Recife, em Pernambuco. No período da ditadura militar atuou contra os atos graves de violação dos direitos humanos, o que o tornou alvo de uma trama para barrar a indicação ao prêmio.
Os nomes mais recentes a serem revelados como indicados ao Nobel da Paz foram Maria da Penha e Alysson Paulinelli, ícone da luta contra a violência doméstica e ministro da Agricultura que modernizou a Embrapa, respectivamente.