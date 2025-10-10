María Corina Machado: veja quem é a ganhadora do Nobel da Paz 2025

Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime venezuelano de Nicolás Maduro. / Crédito: Reprodução/Instagram @nobelprize

A venezuelana María Corina Machado, uma das mais conhecidas vozes contra o regime de Nicolás Maduro, foi anunciada como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 nesta sexta-feira, 10, em Oslo, na Noruega. O Comitê Norueguês do Nobel destacou seu trabalho “incansável em defesa dos direitos democráticos do povo venezuelano” e seu papel como símbolo de resistência diante da repressão política no país.



Já em 2002, ajudou a criar a Súmate, organização que defende eleições livres e transparentes, responsável por treinar observadores eleitorais e fiscalizar votações no país. Eleita deputada da Assembleia Nacional em 2010 com votação recorde, foi cassada em 2014 pelo governo chavista. Desde então, lidera o partido Vente Venezuela e participou da criação da coalizão Soy Venezuela, que reúne forças pró-democracia.