María Corina Machado: veja quem é a ganhadora do Nobel da Paz 2025

María Corina Machado: conheça a ganhadora do Nobel da Paz 2025Líder da oposição venezuelana, impedida de disputar as eleições de 2024, recebe o prêmio por resistência ao regime de Nicolás Maduro e defesa dos direitos humanos
A venezuelana María Corina Machado, uma das mais conhecidas vozes contra o regime de Nicolás Maduro, foi anunciada como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 nesta sexta-feira, 10, em Oslo, na Noruega.
O Comitê Norueguês do Nobel destacou seu trabalho “incansável em defesa dos direitos democráticos do povo venezuelano” e seu papel como símbolo de resistência diante da repressão política no país.
Quem é María Corina Machado
Nascida em 1967, em Caracas, María Corina Machado é engenheira e economista, além de uma das principais figuras da oposição democrática venezuelana. Iniciou a carreira no setor privado, mas se destacou por sua atuação social e política.
Em 1992, fundou a Fundação Atenea, voltada à educação de crianças em situação de vulnerabilidade.
Já em 2002, ajudou a criar a Súmate, organização que defende eleições livres e transparentes, responsável por treinar observadores eleitorais e fiscalizar votações no país.
Eleita deputada da Assembleia Nacional em 2010 com votação recorde, foi cassada em 2014 pelo governo chavista.
Desde então, lidera o partido Vente Venezuela e participou da criação da coalizão Soy Venezuela, que reúne forças pró-democracia.
Impedida de disputar as eleições e alvo de perseguição
María Corina Machado foi considerada favorita para vencer as eleições presidenciais de 2024, mas foi impedida de concorrer pelo Supremo Tribunal de Justiça, controlado por aliados de Maduro.
Mesmo fora da disputa, apoiou o opositor Edmundo González Urrutia, cuja vitória foi negada pelo governo — em um pleito amplamente criticado pela comunidade internacional pela falta de transparência.
Desde então, vive escondida, após denúncias de perseguição e prisão de seus colaboradores. Em sua trajetória recente, cruzou o país a pé e de motocicleta, abrigando-se em casas de apoiadores e desafiando o controle estatal.
Segundo o comitê do Nobel, “Maria Corina Machado mantém acesa a chama da democracia em meio à escuridão crescente”.
O texto oficial da premiação a descreve como “um símbolo de esperança, coragem e perseverança para milhões de venezuelanos”.
María Corina Machado: por que ela foi escolhida
De acordo com o Comitê Norueguês do Nobel, Machado foi escolhida por seu “trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e por lutar por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.
Especialistas consideram sua vitória um reconhecimento à resistência de movimentos civis e mulheres que enfrentam regimes autoritários.
O Prêmio Nobel da Paz e sua história
Criado pelo químico e inventor Alfred Nobel (1833–1896), o Prêmio Nobel da Paz é concedido desde 1901 a pessoas ou organizações que contribuam para a fraternidade entre as nações e a promoção da paz.
Por desejo do próprio Nobel, essa é a única categoria entregue em Oslo, na Noruega, e não em Estocolmo, na Suécia. O prêmio inclui 11 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,2 milhão) e será entregue no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel.
Entre 1901 e 2024, o prêmio já reconheceu 19 mulheres e 92 homens. Em 2024, o Nobel da Paz foi concedido à Nihon Hidankyo, associação que representa sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.
Resta ainda o anúncio, encerrando a série de 2025, do Nobel de Economia (13/10). A cerimônia de entrega será realizada em 10 de dezembro, em Estocolmo, na Suécia.
