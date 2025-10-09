Autor húngaro Laszlo Krasznahorkai vence Nobel de Literatura 2025 / Crédito: INMA FLORES/ Divulgação

O escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2025. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 9, pela academia sueca, entidade que concede a premiação. A conferência ocorreu em Estocolmo, de onde foi transmitida ao vivo. Krasznahorkai sucede a sul-coreana Han Kang, ganhadora de 2024.

Mats Malm, secretário permanente da academia sueca, ao anunciar o prêmio comentou: “O Prêmio Nobel de Literatura de 2025 é concedido ao autor húngaro László Krasznahorkai por sua obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”. Conhecido pelos romances densos e frases longas, o autor tem popularidade na literatura europeia contemporânea e já era cotado como o grande favorito da premiação. O prêmio do ano passado foi conquistado pela autora sul-coreana Han Kang, que se tornou a 18ª mulher e a primeira sul-coreana a receber o prêmio. A primeira mulher a conquistar o prêmio na história foi a autora sueca Selma Lagerlof em 1909. Sobre Laszlo Krasznahorkai Nascido na cidade de Gyula, Hungria, em 1954, Krasznahorkai já havia dito que cresceu com os resquícios da Revolução Húngara, que tinha emergido dois anos antes do seu nascimento e que foi brutalmente reprimida pela União Soviética.

Krasznahorkai estudou Direito e Literatura em Budapeste e trabalhou como editor antes de se dedicar completamente à escrita. No decorrer de sua carreira, ele ganhou prêmios literários, como o Man Booker International Prize (2015), o National Book Award for Translated Literature (2019) e o Prix Formentor (2024), entre outros. Como funciona Nobel de Literatura Iniciado em 1901, o prêmio Nobel de Literatura é entregue anualmente a autores que trouxeram contribuições à literatura mundial.

O prêmio foi criado por Alfred Bernhard Nobel que foi um químico, engenheiro, inventor, empresário e filantropo sueco. Ele deixou sua fortuna para o desenvolvimento do prêmio que leva o seu nome. Seguindo as instruções deixadas por Alfred, o prêmio deve premiar quem produziu “a obra mais extraordinária de tendência idealista”. Desde a fundação, já foram contemplados 122 escritores (104 homens e 18 mulheres). O prêmio é entregue no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel, o título é acompanhado de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$6 milhões).