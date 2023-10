César Lattes: conheça a trajetória do brasileiro ignorado pelo Nobel

O curitibano é tido até hoje como o mais brilhante dos jovens físicos daquela geração, que contou com nomes como Mário Schenberg (considerado o maior físico teórico do Brasil) e José Leite Lopes (responsável pela primeira predição do bóson Z).

Lattes foi um dos mais ilustres físicos do Brasil e seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento da física atômica. Foi também um dos principais responsáveis pela criação, em 1951, do atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em 1952.

Após se casarem, Giuseppe e Carolina retornaram ao Brasil em 1921 e César estudou na Escola Americana. Com a Revolução de 1930, a família passou seis meses na Itália. Seu pai era gerente do Banco Francês e Italiano, onde César conheceu o cientista Gleb Wataghin, que mais tarde seria seu mentor.

Filho de imigrantes italianos, César nasceu em Curitiba, no dia 11 de julho de 1924. Seus pais, Giuseppe Lattes e Carolina Maroni Lattes, se conheceram no período em que Giuseppe lutava na Primeira Guerra Mundial e precisou ir à Itália para servir ao país.

César Lattes: qual a importância da sua descoberta?



A descoberta do méson pi foi um passo fundamental na compreensão do mundo sub-atômico. Ao longo do século XX, as idéias sobre a matéria foram se tornando gradualmente mais complexas e a contribuição de Lattes respondeu à indagação de que seria necessário supor um novo tipo de forças nucleares, mais fortes do que a repulsão elétrica, para manter a coesão do núcleo de partículas sub-atômicas.

Isso porque o núcleo contém partículas de carga positiva (prótons) e outras sem carga elétrica (nêutrons). O que prende os prótons e os nêutrons uns aos outros para formar o núcleo? Eles não podem se atrair eletricamente – pelo contrário, os prótons se repelem uns aos outros. As forças gravitacionais são muito menores do que as forças elétricas repulsivas.