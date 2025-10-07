Premiação do Nobel 2025: quanto ganha cada categoria?Criada em 1901, premiação visa laurear pessoas com contribuições relevantes para a humanidade em seis diferentes áreas. Saiba quais e quanto cada vencedor leva
A edição deste ano do Prêmio Nobel deve anunciar todos os seus vencedores até o dia 13 de outubro. John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os nomes mais recentes anunciados como ganhadores do Nobel de Física 2025, segundo a Academia Sueca Real de Ciências nesta terça-feira, 7.
Criado em 1901 após a morte do químico e engenheiro Alfred Nobel, o prêmio reconhece pessoas ou instituições que realizam pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis e relevantes para a humanidade. Os laureados, além do prestígio, também levam uma quantia de dinheiro para casa.
A seguir, saiba quanto e veja outras curiosidades sobre o funcionamento Prêmio Nobel:
Quando será o Prêmio Nobel 2025?
Idealizado após a morte de Alfred Nobel, o prêmio é realizado na sua data de falecimento, em 10 de dezembro. No entanto, o anúncio dos vencedores é sempre realizado dois meses antes da entrega dos prêmios.
As únicas vezes em que esse cronograma não foi respeitado foram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial.
Quais são as categorias e qual o valor que cada vencedor leva?
O Prêmio Nobel é dividido em seis categorias: Paz, Medicina, Química, Física, Economia e Literatura.
Em 2025, o valor para cada vencedor é de 11 milhões de coroas suecas, o que corresponde a cerca de 6,1 milhões de reais. Vale ressaltar que o valor pode ser concedido até três vencedores que dividem entre si o valor do dinheiro.
Os laureados são escolhidos por uma lista de instituições escolhidas por Alfred Nobel. São elas:
- Nobel da Paz: Um comitê de cinco pessoas eleitas pelo Parlamento Norueguês
- Nobel de Química e Física: Academia Sueca Real de Ciências
- Nobel de Medicina: Instituto Karolinska
- Nobel de Literatura: Academia Sueca
Como ver os indicados ao Prêmio Nobel?
Diferente de outras premiações, não é possível descobrir quem são os indicados ao prêmio Nobel por 50 anos.
A instituição determina que as indicações só podem ser tornadas públicas por pelo menos 50 anos após sua realização.
Para prêmios com mais de 50 anos, há uma forma de consultar o arquivo de indicações, mas, conforme o instituto organizador, os arquivos são mantidos lacrados enquanto as pessoas mencionadas ainda estiverem vivas.
