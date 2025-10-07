Premiação do Nobel 2025: quanto ganha cada categoria?

Prêmio Nobel de 2025 deve anunciar todos os seus vencedores até o dia 13 de outubro / Crédito: Divulgação/Nobel

A edição deste ano do Prêmio Nobel deve anunciar todos os seus vencedores até o dia 13 de outubro. John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os nomes mais recentes anunciados como ganhadores do Nobel de Física 2025, segundo a Academia Sueca Real de Ciências nesta terça-feira, 7. Criado em 1901 após a morte do químico e engenheiro Alfred Nobel, o prêmio reconhece pessoas ou instituições que realizam pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis e relevantes para a humanidade. Os laureados, além do prestígio, também levam uma quantia de dinheiro para casa.

A seguir, saiba quanto e veja outras curiosidades sobre o funcionamento Prêmio Nobel: Quando será o Prêmio Nobel 2025? Idealizado após a morte de Alfred Nobel, o prêmio é realizado na sua data de falecimento, em 10 de dezembro. No entanto, o anúncio dos vencedores é sempre realizado dois meses antes da entrega dos prêmios. As únicas vezes em que esse cronograma não foi respeitado foram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial.

Quais são as categorias e qual o valor que cada vencedor leva? O Prêmio Nobel é dividido em seis categorias: Paz, Medicina, Química, Física, Economia e Literatura. Em 2025, o valor para cada vencedor é de 11 milhões de coroas suecas, o que corresponde a cerca de 6,1 milhões de reais. Vale ressaltar que o valor pode ser concedido até três vencedores que dividem entre si o valor do dinheiro. Os laureados são escolhidos por uma lista de instituições escolhidas por Alfred Nobel. São elas: