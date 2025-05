Annabelle fugiu do Museu dos Warren? Entenda os boatos em volta da boneca

/ Crédito: Reprodução/ The Hollywood Reporter/ Warner Bros

Nos últimos dias, internautas ao redor do mundo ficaram em alerta após rumores apontarem que Annabelle havia “desaparecido ” misteriosamente de uma propriedade em Nova Orleans (EUA). Os boatos levantaram temores de que a entidade por trás da boneca estivesse “à solta”.

A associação entre o incêndio e Annabelle surgiu após algumas postagens afirmarem que a boneca estaria em exibição no local.

Enquanto o pânico ganhava força na internet, representantes do Museu dos Warren — localizado em Connecticut e guardião da verdadeira Annabelle — decidiram se pronunciar.

A gravação, de baixa qualidade e com trilha sonora sinistra, gerou pânico em milhares de usuários.

Como relatado pelo Tribune, os responsáveis confirmaram que a boneca de pano — e não de porcelana, como retratada nos filmes — nunca saiu do museu e continua armazenada em sua caixa de proteção, lacrada e benzida regularmente por um padre católico.

A origem real da boneca



A história de Annabelle transcende o objeto físico. Ela se tornou símbolo de um tipo de terror psicológico que se alimenta do medo coletivo, das histórias contadas no boca a boca e, hoje, das fake news em tempo real.

Integrante do acervo paranormal do casal Ed e Lorraine Warren — os investigadores que inspiraram os filmes da franquia Invocação do Mal —, Annabelle é constantemente citada como um dos itens mais "carregados" de sua coleção.