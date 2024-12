Sexta-feira 13: relembre episódios das Lendas Urbanas do Gugu

Loira do banheiro, fada do dente e até mesmo a mulher do táxi foram curtas de terror que marcaram uma geração. Relembre histórias e veja onde assistir

Além de filmes e séries, uma opção nostálgica para maratonar na data são as “Lendas Urbanas” que eram transmitidas pelo SBT no Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato.

Para os fãs de terror e os mais supersticiosos, não há nada melhor do que assistir algo assustador em uma sexta-feira, 13. Considerado o dia do azar , a data também é frequentemente relacionada a assombrações, a maldições e ao sobrenatural.

O quadro mostrava algumas histórias curtas que estavam no imaginário dos jovens. Se você era uma criança dos anos 90 e começo de 2000, provavelmente tinha dificuldades para dormir após assistir essas produções.

A lenda variava conforme a escola, mas, em todas as versões, o destino para quem “invocava” a mulher não deveria ser nada bom, de acordo com a história.

Uma das histórias mais conhecidas que assustou jovens de todo o País foi a loira do banheiro. A lenda conta a história de uma mulher com cabelos loiros que aparecia nos banheiros dos colégios após algumas ações, como gritar seu nome em frente ao espelho.

A criatura, na verdade, parecia bem mais macabra do que realmente as crianças acreditavam. Após o episódio ir ao ar, diversas crianças passaram a jogar o dente que caía em cima do telhado.

Diz a lenda que o dente perdido deve ser colocado debaixo do travesseiro. Durante a noite, a fada vem e troca o dentinho por um presente ou dinheiro. Mas não foi bem assim que aconteceu na história trazida pelo Domingo Legal.

A lenda urbana da Blood Mary (ou Maria Sangrenta) é parecida com outras lendas de invocação. Acredita-se que uma entidade maligna aparecia diante de pessoas que se colocam em frente ao espelho e gritam seu nome por várias vezes seguidas.

A lenda da "mulher do táxi" Crédito: Reprodução/Domingo Legal

Lendas Urbanas do Gugu: a flor do cemitério

Na lenda do cemitério é narrada a história de uma garota que tinha o hábito de estudar em uma necrópole por conta do silêncio do local.

Um dia, sentada em um túmulo, a garota avista uma flor e acaba levando-a para casa. Porém, ela começa a ser atormentada por um espírito que quer o item de volta.

Onde assistir: Youtube

O cão da Itaoca, Hilux Preta, Corta-Bundas: RELEMBRE as histórias mais assustadoras do Ceará

Lendas Urbanas: o trem fantasma

Uma turma de jovens é avisada sobre os perigos de um trem que está sendo usado como atração em um parque de diversões.

Porém, sem acreditar e sem nenhum tipo de medo, eles decidem se aventurar no veículo achando que nada pode acontecer e que as histórias não passam de uma brincadeira, mas as consequências são terríveis.

Onde assistir: Youtube

Lendas Urbanas do Gugu: querido diário

Se no Japão o anime Death Note conta o caso de um caderno sobrenatural, as lendas urbanas do Brasil traz um caso semelhante de um garoto que ganha da mãe uma escrivaninha de aniversário e descobre dentro dela um diário.

O item pode ler sobre o que ainda irá acontecer, mas destaca que saber “demais” sobre o próprio futuro pode ser perigoso.

Onde assistir: Youtube



A lenda do "querido diário" Crédito: Reprodução/Domingo Legal

Leia mais 6 simpatias de amor para fazer na sexta-feira 13