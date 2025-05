Lua das Flores: qual é a história da lua cheia de maio?

A Lua das Flores surge no céu trazendo o simbolismo do florescer com sua fase cheia de maio e um toque especial por ser uma microlua em 2025 / Crédito: JOHANNES EISELE/ AFP

Em meio ao outono brasileiro, quando as temperaturas começam a cair e o céu tende a ficar mais límpido, um espetáculo celeste chama a atenção, a Lua das Flores. Nome poético dado à lua cheia de maio, esse fenômeno milenar fascina observadores ao redor do mundo e retorna em 2025 com um toque especial — será também uma microlua, aparecendo um pouco menor e menos brilhante do que o habitual.

Mais do que um evento astronômico, a Lua das Flores carrega significados culturais, espirituais e históricos, atravessando séculos e conectando a humanidade aos ciclos da natureza. Neste ano, a Lua das Flores atingiu seu pico de iluminação hoje, 12 de maio, às 13h56 (horário de Brasília). Apesar de o auge ocorrer durante o dia, o disco lunar ainda poderá ser observado em todo o seu esplendor ao anoitecer, especialmente em regiões com céu limpo e pouca poluição luminosa. Lua das Flores: quando e como observar

Mesmo com seu pico ocorrendo à tarde, a Lua das Flores será visível a partir do pôr do sol desta segunda-feira, 12 de maio, e continuará iluminando os céus nas noites seguintes.

Para quem deseja observar o fenômeno da melhor forma possível, o ideal é buscar um local com baixa interferência de luz artificial e boa visibilidade do horizonte leste, por onde a lua costuma surgir. Por estar mais distante da Terra, esta será uma lua cheia ligeiramente menor — cerca de 14% inferior ao tamanho de uma superlua — mas, ainda assim, fascinante. A diferença pode passar despercebida para muitos olhos, mas não compromete a beleza do fenômeno.

A origem do nome remonta às tradições dos povos indígenas da América do Norte, particularmente os Algonquinos e Ojibwe.

Essas comunidades nomeavam as luas cheias com base nas mudanças naturais observadas em cada época do ano. Em maio, as flores começavam a brotar em abundância no hemisfério norte, cobrindo campos e florestas com cores vibrantes — daí o nome “Lua das Flores”. Outros nomes antigos associados à lua cheia de maio incluem “Lua do Leite”, “Lua do Plantio de Milho” e “Lua da Lebre”, todos relacionados à vida agrícola ou ao comportamento animal característico desse período. Espiritualidade e simbolismo

Para muitas culturas, a Lua das Flores representa mais do que o florescimento literal da natureza: simboliza também crescimento interior, renovação e transformação.