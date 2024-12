Sexta-feira, 13: vejs os filmes de terror mais aguardados de 2025

Sexta-feira, 13: confira as produções de terror esperadas para 2025 e suas datas de lançamento / Crédito: Divulgação/Warner Bros.; Divulgação/Neon

A última sexta-feira, 13, do ano já chegou acompanhada de expectativas para os próximos lançamentos de 2025. Entre eles, adaptações que revisitam figuras icônicas do horror, como Nosferatu, e contos do escritor Stephen King. De janeiro a dezembro, o ano-novo ainda reservará sequências de franquias conhecidas, entre elas Invocação do Mal, e promete reunir o público nas telas dos cinemas para cada longa-metragem.

Confira a seguir a seleção dos 13 filmes mais aguardados para 2025.

Sexta-feira, 13: lançamentos de terror para 2025 As produções foram dispostas de acordo com a sua ordem de lançamento no Brasil. 1. Nosferatu O primeiro nome na lista estreia nos primeiros dias de janeiro com a direção de Robert Eggers, conhecido pelos filmes “A Bruxa” e “O Farol”. Em sua adaptação, o cineasta promete um remake do clássico homônimo de 1922, com Bill Skarsgard e Willem Dafoe no elenco.

Data de lançamento: 2 de janeiro de 2025 2. Lobisomem Uma das estreias de janeiro, “Lobisomem” é dirigido por Leigh Whannell e uma adaptação do clássico de George Waggner, originalmente lançado em 1941. Data de lançamento: 16 de janeiro de 2025 3. O Macaco Baseado no conto homônimo do escritor Stephen King, “O Macaco” será adaptado para os cinemas com a direção de Oz Perkins, conhecido pelo longa-metragem “Longlegs: Vínculo Mortal”.

Data de lançamento: 20 de fevereiro de 2025

5. Until Dawn A adaptação cinematográfica do jogo de terror homônimo terá direção de David Sandberg (“Annabelle 2”), mas ainda não possui uma previsão de estreia certa no Brasil, apenas nos Estados Unidos.

Data de lançamento: 25 de abril de 2025 (EUA) 6. Premonição 6 O filme Premonição 6 já ganhou uma data oficial de estreia para 2025. Em seu título original, o longa-metragem se chamará “Final Destination: Bloodlines”. Data de lançamento: 16 de maio de 2025 7. Megan 2.0 Previsto para 2025, o longa-metragem Megan 2.0 não apenas prevê o retorno da história sobre a boneca-robô, mas ainda mantém o diretor e o roteirista da produção original, Gerard Johnstone e Akela Cooper. Data de lançamento: 27 de junho de 2025 (EUA)

8. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado (reboot) O remake do filme clássico de 1997, que acompanhava um grupo de jovens atormentados por um segredo, já revelou os nomes de seu elenco. Entre eles, estão Camila Mendes (Riverdale), Madelyn Cline (Outer Banks) e Jonah Hauer-King (A Pequena Sereia).