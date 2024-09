Sexta-feira 13: veja 13 dicas de filmes de terror para assistir

Com opções que vão do terror sobrenatural ao psicológico, confira a lista com 13 indicações de filmes de terror para aproveitar nesta sexta-feira, 13

Além de clássicos do gênero como "A Hora do Pesadelo", "O Exorcista", "O Sexto Sentido", " Pânico ", "Halloween" e o próprio "Sexta-feira 13", existem alguns longas que também merecem um lugar na lista dos amantes de terror. O POVO separou alguns deles. Confira:

Para os fãs de terror, não há nada melhor do que fazer uma maratona de filmes em uma sexta-feira, 13 . Considerado o dia do azar, a data também é frequentemente relacionada a assombrações, maldições e serial killers.

A trama acompanha a agente do FBI Lee Harker, convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer. “Conforme desvenda pistas, ela se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino, lançando-a em uma corrida contra o tempo”, diz a sinopse do filme.

Se o objetivo é uma experiência mais imersiva, a dica é conferir o filme " Longlegs " nos cinemas. Com Maika Monroe (Corrente do Mal) e Nicolas Cage no elenco, o longa vem agradando a crítica especializada e conta com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Após se mudar, uma família começa a vivenciar acontecimentos inexplicáveis. Com manchas aparecendo em seu corpo e uma sequência de experiências perturbadoras, a mãe procura a ajuda do famoso casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

Considerado um dos melhores do terror contemporâneo, "Hereditário" conta a história de uma família após a morte de sua matriarca. Com sua partida, um crescente terror toma conta da casa e cada um deles começa a ter experiências perturbadoras e sobrenaturais ligadas aos segredos que passaram pelas gerações de sua família.

O filme também é uma pedida para quem gosta de universos cinematográficos com filmes conectados. "Invocação do Mal" dá início a uma série de filmes interligados que inclui "Annabelle", "A Maldição da Chorona", entre outros.

Após as filmagens, uma sequência de tragédias afligiu a equipe do longa. Além do produtor William Castle ter sido hospitalizado após um grave problema de pedras nos rins, o compositor Krzysztof Komeda morreu logo após entrar em um coma causado por danos cerebrais decorrentes de uma queda.

No entanto, a tragédia de maior repercussão envolve Roman Polanski, diretor do filme. Pouco depois do lançamento de "O Bebê de Rosemary", a atriz Sharon Tate — namorada de Roman e grávida de oito meses na época — foi assassinada pelos membros da seita da Família Manson.

Onde assistir: disponível para aluguel no Google Play Filmes

A Profecia (1976)

Com uma série de casos envolvendo a equipe do longa, 'A Profecia' é uma boa opção para assistir em uma sexta-feira,13 Crédito: Reprodução/Twentieth Century-Fox Productions

A trama conta a história de um homem que, após sua esposa dar à luz a um bebê morto, decide adotar um menino órfão sem contar a mulher. As coisas ficam mais estranhas ao descobrirem que o menino que adotaram é o Anticristo.

"A Profecia" é cercado por acontecimentos curiosos envolvendo a equipe do longa. Antes mesmo do início das filmagens, o ator Gregory Peck e o produtor Mace Neufeld tiveram seus aviões atingidos por um raio, a caminho do set.

Outras tragédias associadas ao filme incluem uma bomba plantada por terroristas no hotel em que o produtor e sua esposa estavam hospedados durante as filmagens e a morte do adestrador de animais do longa que foi atacado por um tigre.

Porém, o incidente mais macabro envolvendo "A Profecia" aconteceu dois meses após a estreia do filme, em 6 de julho de 1976.

John Richardson e Liz Moore, dos efeitos especiais do filme, sofreram um acidente de carro na Holanda. Richardson sobreviveu, mas Moore foi decapitada.

Coincidência ou não, a placa próxima ao local do acidente dizia: “Ommen, 66,6 km”. “Omen” em inglês significa profecia e é o título original do filme.

Onde assistir: Prime Video

Poltergeist: O Fenômeno (1982)

Lançado em 1982, o primeiro filme da franquia de 'Poltergeist' tem uma série de tragédias envolvendo sua equipe de produção e elenco Crédito: Divulgação/Amazon MGM

O primeiro filme da franquia acompanha uma família que se muda para uma casa mal-assombrada. Inicialmente as manifestações são simples, mas chegam a níveis alarmantes com o desaparecimento da filha caçula. Os pais se desesperam e buscam a ajuda de uma médium.

A origem da maldição deste filme seria a suposta utilização de esqueletos humanos reais em uma das cenas. Isso teria causado as mortes das atrizes Dominique Dunne, assassinada pelo namorado, e Heather O’Rourke, após um diagnóstico médico errado, aos 12 anos.

Heather interpretava a filha caçula no filme. O mais curioso é que no quarto de sua personagem no set, havia um pôster do Super Bowl que aconteceria dali a seis anos. Um dia após a data marcada no pôster, a atriz faleceu na cidade em que ocorreu o evento.



Além disso, outros dois atores que trabalharam em outros filmes da franquia também faleceram repentinamente em decorrência de doenças e cirurgias.

Onde assistir: catálogo da Max e disponível para aluguel no Prime Video

O Exorcismo de Emily Rose (2005)

Baseado na história real de um exorcismo que deu errado, 'O Exorcismo de Emily Rose' é uma boa pedida para a sexta-feira, 13 Crédito: Divulgação/Columbia Pictures do Brasil

Baseado em uma história real, o longa acompanha uma jovem estudante que começa a ter alucinações e desmaios frequentes. Preocupada em estar possuída, ela procura a ajuda de um padre, porém acaba morrendo durante uma sessão de exorcismo.

O padre é então acusado de assassinato e uma advogada famosa entra em ação para defendê-lo, enquanto busca compreender os fatos sobrenaturais em torno do caso.

As atrizes Jennifer Carpenter e Laura Linney afirmaram terem passado por eventos sobrenaturais durante as filmagens. Segundo as duas, seus rádios e TVs ligavam sozinhos, sem razão aparente, acordando-as repetidamente todas as noites.

Jennifer contou ainda em uma entrevista que o rádio sempre ligava no refrão de “Alive” do Pearl Jam, que dizia “I’m still alive”, ou seja, “eu continuo vivo”, traduzindo para o português.

Onde assistir: Prime Video.

Acredita? VEJA mais bastidores assustadores de verdade em filmes de terror



Sexta-feira, 13: filmes de terror com finais surpreendentes

Corra! (2017)

Com o melhor roteiro do século e uma tensão crescente em tela, 'Corra!' já é um clássico do terror contemporâneo. Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Considerado o melhor roteiro do século, "Corra!" acompanha um jovem negro, interpretado por Daniel Kaluuya, em seu primeiro fim de semana na casa dos pais da namorada branca.

Único negro no local e tratado de uma forma excessivamente amorosa, ele começa a suspeitar que a família esconde um segredo perturbador.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Globoplay

Noites Brutais (2022)

Um dos filmes recentes mais surpreendentes do gênero, 'Noites Brutais' constrói uma tensão quase palpável ao brincar com convenções sociais. Crédito: Divulgação/Twentieth Century Fox

A trama acompanha a personagem Tess que, ao alugar um Airbnb em outra cidade, é surpreendida ao descobrir que um homem estranho já está hospedado no local.

Sem conseguir contactar os donos da casa, com uma chuva forte caindo lá fora e sem ter para onde ir, ela decide arriscar e dividir a casa por uma noite.

Onde assistir: Netflix



Maligno (2021)

Do mesmo criador da franquia de 'Invocação do Mal', 'Maligno' vai te surpreender com a revelação final. Crédito: Divulgação/New Line Cinema

No filme, a protagonista passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ao descobrir que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem e que estão relacionados a uma entidade, ela decide descobrir uma forma de parar a criatura.

Onde assistir: catálogo da Max e disponível para aluguel no Prime Video

Casamento Sangrento (2019)

Uma mistura de horror e comédia, 'Casamento Sangrento' é um filme de terror para quem quer se surpreender com o gênero. Crédito: Reprodução/Mythology Entertainment

Após casar com o homem dos seus sonhos, Grace é convidada para passar a noite na casa de campo da família rica de seu marido.

Agora membro oficial da família, ela deve respeitar a tradição e participar de um jogo de cartas. Porém, ao tirar uma carta proibida, aquilo que deveria ser sua noite de núpcias se torna uma luta pela sobrevivência.

Onde assistir: Disney Plus

Ação, comédia e terror: RELEMBRE 10 filmes com loops temporais