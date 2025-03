Quarta de Cinzas: o que não pode comer? Entenda tradição que inicia a Quaresma

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma , um período marcante na Igreja Católica de reflexão sobre a mortalidade humana e a necessidade de reconciliação com Deus. Tradicionalmente, essa data ocorre após o Carnaval e 40 dias antes da Páscoa.

Nessa data, é comum que fiéis marquem a testa com cinzas em formato de cruz, simbolizando publicamente seu remorso pelos pecados.

Durante a Quaresma, algumas tradições são observadas. No cristianismo, esse período impõe certas restrições, especialmente alimentares, como o jejum ou a prática de penitências .

O término da Quaresma pode variar conforme a tradição religiosa. Para algumas denominações cristãs, ela se encerra no Sábado Santo, véspera da Páscoa .

Como o Carnaval termina em 4 de março, a Quaresma se inicia no dia seguinte, em 5 de março, com a Quarta-feira de Cinzas.

As cinzas representam o pó do qual Deus criou a humanidade, lembrando a fragilidade da vida e a misericórdia divina.

Já no catolicismo romano, o período termina ao pôr do sol da Quinta-feira Santa, em 17 de abril de 2025, dia que relembra a Última Ceia de Jesus com seus discípulos.

Quarta-feira de Cinzas: o que não pode fazer?



Tradicionalmente, a Quaresma é um tempo de renúncia, simbolizando sacrifício e autodisciplina.

