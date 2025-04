Semana Santa: Fortaleza deve registrar mais de 40 mil embarques rodoviários

Empresas disponibilizam 261 viagens extras para atender demanda. A quinta-feira, 17, deve concentrar maior número de embarques, com 2.078 viagens

Entre os destinos mais buscados dentro do Ceará estão Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, São Benedito e Crateús.

Com a proximidade da Semana Santa , o movimento nos terminais rodoviários de Fortaleza deverá aumentar significativamente. Segundo estimativa da Socicam, empresa responsável pela administração dos terminais da capital cearense, cerca de 40.300 passageiros devem embarcar rumo a diferentes cidades do Ceará e de outros estados entre os dias 16 e 21 de abril.

Para atender à demanda, as empresas de transporte intermunicipal e interestadual vão oferecer 261 viagens extras, o que representa um crescimento de 45% em relação à média de dias comuns.

Já os passageiros que seguem para fora do estado têm preferência por capitais e cidades do Nordeste, como Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB), Teresina (PI) e Parnaíba (PI).

No total, somadas as rotas regulares e adicionais, devem ser realizadas 2.078 viagens, segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Ceará (Arce) um acréscimo de 14% em comparação à rotina normal de operação.

Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 5% no número de passageiros, indicando uma recuperação gradativa do setor de transporte rodoviário, impulsionada tanto pelo turismo quanto pelas visitas familiares típicas da Semana Santa.

Orientações de viagem aos passageiros

Para evitar imprevistos e garantir uma viagem tranquila, a Socicam reforça algumas recomendações importantes: