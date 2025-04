Procissão de Ramos marca o início da Semana Santa em Fortaleza

Fiéis percorreram 1,3 km no início da manhã, carregando ramos e cantando músicas de adoração

Marcando o início da Semana Santa , o Domingo de Ramos, 13, foi celebrado pelos fiéis católicos em Fortaleza com uma procissão. Dezenas de pessoas caminharam juntas da Igreja Cristo Rei, na Aldeota, até a Catedral, no Centro.

A bênção foi dada pelo arcebispo dom Gregório Paixão, ainda na paróquia Cristo Rei. Como de costume, a partir do quinto domingo da quaresma — os 40 dias que antecedem a Páscoa — as imagens de santos da igreja estavam cobertas de mantos roxos, para representar o luto e o clima de reflexão do período.

A tradição cristã deste domingo remonta o festejo dos fiéis quando Jesus entrou em Jerusalém, sendo reconhecido como messias e recebido com ramos e mantos. Até hoje, os ramos são considerados símbolos da fé católica. Depois da missa, eles são geralmente expostos em locais visíveis das residências.

Para a enfermeira Halissa Patrício, 28, a procissão é uma forma de se preparar melhor para a Semana Santa. “É para viver bem esses mistérios de morte, cruz e ressurreição”, diz. A quaresma está sendo uma experiência de “sofrimento com sentido”, segundo a devota.