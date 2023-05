Meditação é uma maneira de se conectar com a própria essência

Esses dias fiz um convite a uma pessoa para participar de uma prática meditativa. Sem pestanejar, ela me disse que já o fazia quando andava de bicicleta e que isso era um hábito diário. Confidenciou-me que, quando entrava no ritmo das pedaladas, no fluxo da estrada e na respiração sincrônica ao movimento, em muitos momentos sentia uma espécie de processo contemplativo que lhe causava maravilhamento.

Me lembrei de algumas vezes, muitos anos atrás, em que participei de caminhadas meditativas com a Monja Coen. O bem-estar que gerava me fez adotar a caminhada também como um recurso meditativo.

Quando pratico as danças indígenas, na maioria das vezes em grupos, de mãos dadas e formando círculos, também são expressões que promovem uma espécie de meditação coletiva. Todos os participantes se entrelaçam em cânticos e ritmos que viabilizam determinada concentração, conexão, entrega e elevação individual e coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O significado da prática

Mas o que me chama a atenção neste momento é justamente a palavra meditação. O que é meditação? Normalmente, associamos a relaxamento ou capacidade de foco. Para aqueles que possuem mais intimidade com a sabedoria oriental, inclui-se também a arte do êxtase, da transcendência, da plenitude. Já aqueles de dominância mais ocidental imediatamente associam a meditação à reflexão.