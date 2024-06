Brasileiro ajuda a identificar texto apócrifo sobre infância de Jesus

O papiro, registrado sob o número de inventário P.Hamb.Graec. 1011, pode ser considerado um texto apócrifo, ou seja, que não faz parte do cânon (textos oficiais) contido na Bíblia Sagrada. Em seu conteúdo, narrativas adicionais forneciam relatos sobre a vida de Jesus.

Um manuscrito datado do século IV ou V foi identificado por dois pesquisadores, entre eles um brasileiro, como um dos registros mais antigos sobre a infância de Jesus Cristo . O fragmento está armazenado na biblioteca da Universidade de Hamburgo, na Alemanha.

“Nossas descobertas sobre esta cópia grega antiga da obra confirmam a avaliação atual de que o Evangelho da Infância segundo Tomé foi originalmente escrito em grego”, diz o brasileiro Gabriel Nocchi Macedo, da Universidade de Liège, para a Humboldt-Universität zu Berlin.

IA recriou rosto de Jesus a partir do Santo Sudário; VEJA

Texto apócrifo sobre infância de Jesus: conteúdo do manuscrito

As palavras seguem um relato contido no Evangelho de Tomé e descrevem um milagre de Jesus Cristo durante a sua infância, por volta dos 5 anos. Acredita-se que o garoto moldou argila no formato de pássaros e os trouxe à vida.