Quando é o feriado da Semana Santa em 2025? Veja datas

Confira as datas da Semana Santa de 2025, primeiro feriado nacional do ano, e saiba quando é a Sexta-feira Santa

A Semana Santa de 2025 começa no domingo, 13 de abril, com o Domingo de Ramos, e termina no domingo, 20 de abril, com o Domingo de Páscoa. Entretanto, apenas a Sexta-feira Santa, no dia 18 de abril, é considerada feriado nacional no Brasil.

Feriado da Semana Santa: como é calculada a data?

A data da Páscoa varia a cada ano, sendo calculada a partir da Quarta-feira de Cinzas, que ocorre após o Carnaval. Para determinar o Domingo de Páscoa, somam-se 46 dias à data da Quarta-feira de Cinzas.