Branco e dourado ou azul e preto? Polêmica do vestido completa 10 anos e segue dividindo opiniões

Tudo começou com uma foto de um vestido comum. O registro, porém, tomou conta das redes sociais depois que os internautas não conseguiram decidir se a peça era branca e dourada ou azul e preta. A polêmica ganhou força pelo fato de que todos acreditarem firmemente ter certeza sobre a cor "real" do vestido, não aceitando quem o via em tonalidades diferentes.

Branco e dourado ou azul com preto? Essa foi uma das perguntas que marcaram o ano de 2015 no Brasil e no mundo. A polêmica, que completará 10 anos no dia 26 fevereiro, gerou discussões entre familiares, briga entre casais e dividiu o mundo, envolvendo milhões de pessoas no mistério sobre o vestido.

Uma década se passou e o mistério do vestido continua intrigando diversas pessoas. A história iniciou de modo bem simples e descontraído em uma loja na Escócia ainda no começo de 2015. Na ocasião, Cecilia Bleasdale estava preocupada em achar o vestido ideal para celebrar o casamento da filha.

Intrigado com o mistério, Caitlin McNeill, um músico que fazia parte da banda que tocou no casamento em que Cecilia usou o vestido, publicou a foto da peça de roupa no Tumblr.

No dia 26 de fevereiro de 2015, as hashtags #PretoeAzul e #BrancoEDourado estavam por todo o X (na época, ainda chamado de Twitter) e rapidamente se espalhavam por outras redes e plataformas sociais.

O engajamento do grande mistério na época gerou mais de duas milhões de menções com a hashtag #TheDress nas redes sociais.

O vestido, que à época poderia ser encontrado por cerca de 50 libras, aproximadamente R$ 370 na cotação atual, já não é mais vendido pela marca de roupas Roman Originals. Apesar de descontinuado, a peça ganhou um destaque no site da fabricante para relembrar o impacto causado.

A empresa destaca que as milhões de citações ao vestido nas redes sociais, aliado à comoção do meme criado em torno da polêmica fez com que todo o estoque da peça se esgotasse em 34 minutos. A loja também pontua que 70% das pessoas relataram enxergar branco e dourado.

Mas, afinal, o vestido era branco e dourado ou azul e preto? O que explica a mudança de cor?

Para a neurologia as coisas podem apresentar uma outra roupagem. Hermany Capistrano, médico neurologista e neurofisiologista, em entrevista ao O POVO, esclarece que fatores subjetivos e externos explicam a mudança na percepção das cores no cérebro humano.

Hermany pontua que a forma como os indivíduos enxergam não é objetiva, e por isso a importância em perceber a influência de outras questões na percepção das cores. Fatores externos, genéticos, físicos e até mesmo culturais influenciam na forma como enxergamos.

O primeiro aspecto que deve ser pontuado está na ambiguidade da iluminação. A foto original não apresenta uma iluminação considerada adequada, com tons mais amarelados, o que já deve alterar a visualização dos indivíduos.

Além disso, Hermany explica que quando a foto é apresentada em um contraste mais escuro, com uma tendência maior para uma luz fria, o cérebro tenta compensar essa “falta” e acaba achando que as cores reais são mais quentes, fazendo com que a pessoa enxergue branco e dourado.

Esse mesmo processo acontece do modo contrário, quando a mesma foto é mostrada com uma luz mais quente, com o contraste mais amarelado, o cérebro tende a interpretar as cores como frias, facilitando a visualização da peça como azul e preto.

"Isso acontece em parte pela ambiguidade da iluminação, que não foi adequada na foto, mas também por um fenômeno que é a adaptabilidade cromática. O que costumamos chamar de constância cromática. Então, o cérebro é ótimo em ajuste de percepção de cores com base na luz do ambiente, mas há certa tolerância" Hermany Capistrano

Essa adaptação é propiciada por fatores como o desenvolvimento humano. Hermany pontua que a quantidade de exposição a luz desde a infância favorece a divergência nas opiniões. Além disso, questões genéticas como a existência de pessoas mais sensíveis a luzes frias ou luzes quentes também são fatores que participam da compreensão do fenômeno.

“Fatores individuais de cada pessoa, as experiências, a própria luz e o fundo visual de como uma foto é mostrada, tudo isso vai influenciar no modo como percebemos a fotografia. Desse modo, a depender de como a foto foi mostrada, uma mesma pessoa pode ver de formas diferentes”, clarifica.

Um outro fator também apontado pelo médico que pode favorecer a mudança, em uma escala consideravelmente menor, é o humor. Pessoas mais alegres e felizes podem ter mais facilidade em perceber as cores de modo mais vibrante, já pessoas mais ansiosas e deprimidas tendem a ver as cores de modo mais opaco.

O que diz a oftalmologia sobre a polêmica do vestido?

Em entrevista ao O POVO, a doutora em oftalmologia, Hissa Tavares, explica que a mudança na forma como as cores são percebidas pelos indivíduos não possui ligação com deficiências visuais como o daltonismo, mas sim com as condições externas do ambiente, como posição e iluminação.

“O caso do vestido se deve pela quantidade e a intensidade de luz que reflete [na imagem] e em como o cérebro do indivíduo vai receber essa mensagem. Então, isso vai depender da hora do dia, com a luz, a maneira como a foto foi tirada, do flash. Não é doença alguma”, explica Hissa.

Hissa pontua que é comum acharmos que enxergamos com os olhos, mas que, na verdade, é papel do cérebro traduzir essas informações, assim, há variações na percepção de cores, luzes e sombras a depender de cada indivíduo.

A médica ainda reforça que essas mudanças nas cores podem acontecer com qualquer coisa a depender da incidência da luz.

"Se você está na praia e tiver no Sol, na intensidade de luz do meio-dia, você vai ver as coisas de uma cor,se você for para a sombra, com menos luz, você verá as mesmas coisas de outras cores", acrescenta a especialista.

Assim, a luz influenciará tanto no ato de registrar a foto quanto no momento em que alguém a visualizar. Essa variação, e, consequentemente, a percepção das cores e formas dos objetos, pode ser ainda mais "intensificada" durante o processamento dessas informações pelo cérebro humano, que decodifica os dados visuais de maneiras distintas entre os indivíduos.