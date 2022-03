Noiva dispensa tradicional vestido branco e se casa de preto: "Romper paradigmas"

O tradicional vestido de noiva branco é um dos itens mais emblemáticos do casamento e, apesar da cor ser uma escolha praticamente unânime no Brasil, ela não foi a escolhida de Danielle Narcizo Segantin, que se casou com um vestido preto em Bauru, no interior de São Paulo, no dia 26 de fevereiro.



Danielle inovou nos trajes e na decoração da celebração, com tons de preto, vermelho e roxo. A festa deixou tanto seguidores da noiva nas redes sociais quanto convidados surpresos. Elementos como flores em vermelho, caveiras, candelabros e muito rock marcaram a data.

Em entrevista ao portal G1, Danielle Narcizo Segantin, de 24 anos, contou que o intuito era romper paradigmas.

“Nós nos inspiramos no reality 'Sunset - Milha de Ouro' da Netflix e o casamento 'bafônico' da Christine Quinn que é retratado. Ela também casou de preto. Daí, eu e meu marido nos inspiramos e quisemos romper paradigmas", explicou a recém-casada.

Com a ideia na cabeça de fazer uma cerimônia de casamento diferente das tradicionais , Danielle disse que foi até o cerimonialista e assessor Bruno Arruda e solicitou a alteração dos detalhes da festa três meses antes do grande dia.

O assessor conta que precisou "correr contra o tempo" para colocar tudo em prática e chegar a um equilíbrio e não transformar a celebração em uma "festa de Halloween".

Já para o noivo, Denny Emerson Segantin, de 37 anos, a ideia do terno branco também não agradava. Afinal, ele precisaria estar no tema e fazer jus à "alma rock and roll". Por isso, optou pelo traje em tom roxo.

As ideias não pararam por aí. Além dos trajes e da decoração, o casal também fez questão de entrar no clima com músicas diferentes na cerimônia. Para a entrada dela, "Feeling Good", de Nina Simone, e para ele, "Nothing Else Matters", da banda Metallica.

Juntos na festa, a entrada foi ao som de "Paranoid", da banda Black Sabbath.

O convite já dava sinais de que a festa seria diferente. Isso porque, inspirado no jogo "Dungeons & Dragons", o convite trazia símbolos de caveiras e dragões, além de manter as cores vermelho e preto. A festa, aliás, também teve filtros personalizados no Instagram.

Confira imagens:

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danielle Narcizo Segantin (@daniellenarcizo)

