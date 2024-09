Kim Kardashian faz palestra em visita à prisão dos irmãos Menendez

Duas espingardas calibre 12 foram as armas usadas. Logo depois, o filho mais velho, Lyle, ligou para a polícia e esbravejou: "Alguém matou meus pais".

Os irmãos alegaram que encontraram os corpos dos pais ao voltarem para casa do cinema. Inicialmente, a Polícia acreditou neles. No entanto, as autoridades passaram a desconfiar do comportamento deles nos meses seguintes às mortes, que parecia incomum para pessoas lidando com uma tragédia desse tipo.

Herança levou irmãos Menendez à prisão

O maior sinal de alerta para a Polícia foram as despesas extravagantes de Lyle e Erik, que somaram cerca de 700 mil dólares do dinheiro dos pais — o equivalente a um milhão de dólares hoje.