Demi Lovato canta em português em parceira com Luísa Sonza

O anúncio da parceria aconteceu nesta terça-feira, 29, em publicação nas redes sociais. Na postagem Luisa deixou um tweet antigo, no qual se declarava para Demi. A cantora respondeu e divulgou o single em seus stories no Instagram.

Com a faixa musical “Penhasco2”, a cantora norte-americana Demi Lovato soltou a voz em português em parceria com Luísa Sonza . Na canção, as duas mergulham na melancolia e na saudade de um amor que não volta mais.

A nova música também faz referência à faixa "Penhasco", lançada por Luísa no disco "Doce 22" (2021) e que fala do fim do namoro da artista com o humorista Whindersson Nunes.

"Escândalo Íntimo", novo álbum de Luisa, já teve duas faixas reveladas ao público antes do lançamento: "Campo de Morango" e "Principalmente Me Sinto Arrasada". Além de Demi, Marina Sena, Duda Beat e Baco Exu do Blues estão presentes no albúm. (Colaborou João Gabriel Tréz)

Confira o álbum completo:

