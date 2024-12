Taylor Swift visita fã no hospital e lhe presenteia com conjunto de R$ 27 mil

Taylor Swift surpreende fã no Hospital Pediátrico de Kansas com presente de Natal avaliado em R$ 27 mil / Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

A cantora Taylor Swift surpreendeu uma fã adolescente chamada Naya durante uma visita recente ao Hospital Infantil Mercy, em Kansas City, no dia 12 de dezembro. A megaestrela do pop passou o dia levando alegria natalina aos jovens pacientes. SAIBA qual o próximo passo após a turnê 'The Eras'



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porém, a atenção de Taylor com Naya não se limitou apenas àquele dia. A cantora, que recentemente adotou Kansas como sua nova base, já que é a casa do Kansas City Chiefs, time do namorado Travis Kelce, ainda preparou outras surpresas para a fã.

No início do mês, Swift foi vista em vários vídeos visitando outros pacientes no hospital, passando tempo com eles e autografando exemplares do livro comemorativo da Eras Tour. Presente especial de Taylor para a fã De acordo com a revista People, um vídeo que se tornou viral mostra Swift autografando um exemplar do livro da Eras Tour para Naya, uma jovem paciente. As duas protagonizaram um momento descontraído quando Naya elogiou o look de Taylor, descrevendo-o como “chá”, explicando que isso era um grande elogio. Taylor sorriu e respondeu: “Você fez o meu dia com isso.” No entanto, a surpresa não parou por aí. No domingo, 22, Naya compartilhou outro vídeo mostrando um presente especial de Natal que recebeu da estrela pop.

Lembra de Madonna ouvindo Luiz Gonzaga? CONHEÇA o Rei do Baião que a Rainha Pop curte e admira

O presente era exatamente o conjunto xadrez que Taylor estava usando durante o encontro – um look da Miu Miu avaliado em 4,5 mil dólares (convertido para R$ 27 mil), composto por uma saia 2,2 mil dólares e uma blusa abotoada combinando, também de 2,2 mil dólares. “Ela é tão incrível! Sou tão abençoada. Te amo, Tay Swizzle, você é literalmente a melhor”, escreveu Naya na legenda do vídeo, enquanto desembrulhava o presente.