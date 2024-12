Confira as notícias mais inusitadas, estranhas e engraçadas de 2024 no O POVO

O POVO revela as matérias que mais deixaram os seguidores intrigados e até de cabelo em pé ao longo de 2024. De show do Patati e Patatá até o "destruidor de casamentos profissional', confira a lista

No entanto, em um documentário para a Netflix, o recordista revelou que a prática não estava fazendo bem para sua saúde. "Perdi a fome", afirmou Takeru, que, seguindo, recomendações médicas, abandonou as competições de comida após conquistar uma série de recordes.

Nada de flores ou chocolates no Dia dos Namorados, um zoológico em Nova York decidiu inovar no assunto romance e criou um novo método de presentear a pessoa amada ou nem tão amada assim.

O Zoológico do Bronx criou a tradição de nomear uma Barata de Madagascar com o nome de um namorado ou de um ex para o Valentine’s Day (Dia de São Valentim, conhecido como o Dia dos Namorados nos Estados Unidos).

A prática custa 15 dólares americanos, cerca de R$ 90, e os interessados recebem um certificado digital com o nome escolhido.

Funcionária de quiosque reage a assalto com golpes de kickboxing para evitar roubo

Com os treinos em dia, a jovem Yanela Cáceres impediu um assalto a um quiosque na cidade de Resistência, na Argentina. Utilizando de suas habilidades no kickboxing, um estilo de arte marcial, ele conseguiu afugentar o ladrão que tentava realizar o assalto enquanto ela trabalhava.

A jovem abre uma janela para se comunicar com o provável cliente, que logo em seguida tentar empurrar o corpo pelo espaço na tentativa de roubar o comércio. Diante da situação, a funcionária reage rapidamente dando uma série de socos no assaltante.

Destruidor de casamentos profissional? Homem cobra R$ 3 mil para estragar festas de casamento

Nada de "cala-se para sempre" quando o assunto envolver o espanhol Ernesto Reinares Verea. O "destruidor de casamentos profissional" cobra cerca de R$ 3 mil para dar as más notícias durante a cerimônia.

O trabalho é pensado para pessoas que se arrependem da decisão de casar, mas não conseguiram expor a insatisfação até o dia da cerimônia oficial de união.

Homem espanta ladrão de casa com frigideira: "Me deve uma nova"

A câmera de segurança de uma casa em Chicago, nos Estados Unidos, filmou um momento inusitado em que acontece uma tentativa de assalto frustrada.

A ação resultou em um vídeo inesperado que viralizou no mundo todo. No registo, o dono da casa, James Williams, espanta o invasor desferindo uma série de golpes com uma frigideira.

Valentina foi cúmplice? Menino leva galinha escondida dentro de mochila para escola e vídeo viraliza

A dupla Guilherme e Valentina causaram um verdadeiro alvoroço nas redes sociais depois que o pequeno Gui, de 4 anos, levou a sua amiga Valentina, uma galinha, dentro da mochila para a sala de aula, em Formosa, no Goiás.

O vídeo viral do momento captura o momento que a professora mostra para a mãe de Guilherme a galinha escondida e, surpreendentemente, bem quieta dentro da mochila do filho.

"Mini Toretto": bebê brasileiro viraliza por semelhança com Vin Diesel

O pequeno Athos, um bebê brasileiro de 8 meses à época, fez sucesso nas redes sociais em 2024 devido à semelhança com o ator Vin Diesel.

A comparação com o ator se intensificou depois que Ana Beatriz, a mãe do pequeno, publicou um vídeo da comemoração do quinto mês de nascimento da criança nas redes sociais.

No registro, publicado na plataforma de vídeos TikTok, a mãe compara Athos ao ator e o apelida de “Baby Toretto”, fazendo referência ao nome do personagem de Diesel na franquia de filmes “Velozes e Furiosos”. O pequeno Athos vive no estado do Espírito Santo com a família.

Patati e Patatá encontram fãs que viraram meme há 13 anos após serem enganados com show falso

Para finalizar essa lista com chave de ouro, há a resolução de um problema que durou 13 anos. A espera pelo show dos palhaços Patati e Patatá no bairro Paripe, em Salvador, finalmente acabou.

A comoção por esse momento acontece depois que os moradores foram enganados em 2011 enquanto esperavam ansiosos para conhecer os palhaços, mas esse encontro não aconteceu como o esperado.

A frustração na época gerou muito descontentamento por parte dos moradores e posteriormente muita diversão para a internet. O show falso tornou-se um enorme viral e mantém-se até o momento como um clássico dos memes nacionais.

Mais de uma década depois, a dupla visitou uma escola municipal no bairro Paripe em julho de 2024 e fez a alegria de crianças, jovens e adultos no local, inclusive de famílias que haviam sido enganadas pelo show falso. Assim, 2024 promoveu um final feliz, para um dos memes mais conhecidos do Brasil.