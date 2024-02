Baratas gigantes recebem nome de namorado (ou ex) em zoo nos EUA

A iniciativa do Zoológico do Bronx, em Nova Iorque, destina os valores arrecadados para ONGs de proteção animal. Conheça o "Name a Roach"

"Você nem sempre tem as palavras certas, mas ainda pode deixá-los arrepiados. Nomeie uma barata para o seu Dia dos Namorados, porque as baratas são para sempre ", divulga o zoo.

Em Nova Iorque, o Zoológico do Bronx tem uma tradição para o Valentine’s Day (Dia de São Valentim, conhecido como o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e em outros países), celebrado em 14 de fevereiro. O local permite que as pessoas nomeiem uma Barata de Madagascar com o nome da pessoa amada — ou de um ex.

Isso é possível pelo programa Name-a-Roach (Nomeie uma Barata, em tradução livre), uma iniciativa do zoológico que, há 13 edições, permite que turistas deem nome às baratas da exposição “Madagascar!”.

Zoológico nos EUA permite dar nome a baratas: veja os preços

Pelo valor de US$ 15 (aproximadamente R$ 75), os interessados podem dedicar esse presente inusitado à pessoa escolhida, que, no Valentine’s Day, receberá um certificado digital com o nome escolhido para a barata.

As doações são destinadas à Wildlife Conservation Society (WCS) para a proteção dos animais no Zoológico do Bronx e ao redor do mundo.

Conforme o próprio Zoológico do Bronx, milhares de pessoas já nomearam as Baratas de Madagascar do local em homenagem a amigos, familiares, entes queridos e entes não tão queridos assim. Os preços variam de US$ 15 a US$ 85 (algo entre R$ 75 e R$ 422).

O zoológico disponibiliza 6 pacotes para quem tiver interesse no serviço.