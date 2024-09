Destruidor de casamentos profissional? Homem cobra R$ 3 mil para estragar festas de casamento

Para sabotar a cerimônia, profissional espanhol promete aparecer na igreja e dizer que é o grande amor da vida da pessoa e cobra extra se for agredido. Entenda

Em um anúncio feito em site de vendas Wallapop, Ernesto promete "resolver o problema" de quem não quer mais se casar, mas não conseguiu expor sua vontade antes do dia da cerimônia.

O homem diz que o anúncio é para todos os gêneros, podendo prestar o serviço para a noiva ou para ou noivo. "Você só precisa me dizer a hora, local e data", complementa.

"Se você tem dúvidas ou não quer se casar e não sabe como recusar, não se preocupe mais, irei me opor ao seu casamento ", diz o espanhol no anúncio publicado.

Todo o trabalho tem seus riscos e para o "destruidor de casamentos profissional" não seria diferente. Mas, para tentar garantir sua integridade, Ernesto cobra uma taxa adicional por sua proteção: "Caso chegue a isso", diz ele no site.

O "destruidor de casamentos" cobra uma taxa de 50 euros, o equivalente a R$ 308,34 por cada soco ou pontapé que levar durante sua prestação de serviços. Seria essa taxa o equivalente na legislação trabalhista brasileira à compensação por insalubridade na profissão?

"Às vezes um pai da noiva, um padrinho, ficam irritados. Eu tento correr, mas cada vez que me pegam, cobro mais", disse ele em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, do canal espanhol Antena 3.

"Destruidor de casamentos profissional" diz que está com a agenda cheia de pedidos



Além do valor cobrado pelo serviço e da taxa extra, o homem pede ainda para o cliente arcar com os custos do deslocamento, se colocando à disposição para atender em outros países, caso os clientes se interessem.