Valentina foi cúmplice? Menino leva galinha escondida dentro de mochila para escola e vídeo viraliza

O vídeo captura o momento que a professora mostra para a mãe de Guilherme a galinha escondida e, surpreendentemente, bem quieta dentro da mochila do filho. A mãe de Gui, a costureira Josiane Miranda, 30, ao perceber que foi chamada na escola porque o filho tinha levado uma galinha na mochila ri da ocasião e da esperteza do pequeno em esconder o animal.

A dupla Guilherme e Valentina estão causando um alvoroço nas redes sociais depois que o pequeno Gui, de 4 anos, levou a sua dupla, uma galinha , dentro da mochila para a sala de aula, em Formosa, no Goiás . Um registro do momento feito na terça-feira, 12, ganhou a internet e já acumula mais de 550 mil curtidas e 10 milhões de visualizações.



A costureira revela que sempre grava as brincadeiras dos filhos com as galinhas para enviar para as amigas, mas que dessa vez decidiu publicar nas redes sociais, sem achar que iria viralizar.



"Eu sempre mandava no grupo das minhas amigas, uma aventura ou outra, porque eles têm elas [galinhas] desde filhotinho. Então minhas amigas sempre acompanhavam. Aí elas falavam ‘posta que vai dar bom’. Aí eu postei na brincadeira mesmo, sabe? E viralizou” contou ao G1.



Galinha escondida em bolsa foi cúmplice do menino?

Josiane, a mãe, ficou intrigada com o comportamento incomum de sua filha mais nova. Normalmente, a menina nunca pedia para levar Judite, sua ave de estimação, para a escola. Entretanto, naquele mesmo dia em que seu irmão levava a galinha escondida para a escola, a menina começou a chorar pedindo para fazer o mesmo com a galinha Judite. Depois do acontecido, Josiane percebeu que o choro da filha durante o trajeto para a escola estava relacionado ao fato de que ela sabia que seu irmão, Gui, estava levando Valentina na bolsa.