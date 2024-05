Recordista mundial que já comeu 110 cachorros-quentes em 10 minutos se aposenta após perder a fome

Takeru Kobayashi, de 46 anos, que venceu seis vezes uma competição de comer cachorro-quente, em Nova York, anunciou que vai se aposentar das disputas por não sentir mais vontade de comer. O japonês ficou conhecido pela sequência de recordes quebrados. Em 2012, uma de suas conquistas mais memoráveis, ele comeu 110 cachorros-quentes em apenas 10 minutos.

Kobayashi contou no documentário "Hack Your Health: The Secrets of Your Gut" (Hackeie sua saúde: os segredos do seu intestino), da Netflix, que a prática trouxe danos a sua saúde e, em especial, ao seu cérebro.

"Decidi me aposentar da alimentação competitiva. É tudo o que fiz nos últimos 20 anos", afirmou. "Estou preocupado com o que meu próximo passo trará, mas também estou animado com meu futuro. Eu tenho sentimentos confusos. Mas primeiro, quero consertar meu cérebro e meu intestino", disse ele no documentário.