Patati e Patatá encontram fãs que viraram meme há 13 anos após serem enganados com show falso

Após 13 anos, a espera dos moradores do bairro Paripe, em Salvador (BA), para encontrar os famosos palhaços Patati e Patatá finalmente acabou. A dupla visitou uma escola municipal no bairro e fez a alegria de crianças, jovens e adultos no local e assim encerrou um dos memes mais conhecidos do Brasil.

O encontro, exibido nessa segunda-feira, 22, no programa de TV Brasil Urgente Bahia, da Band, é marcante, pois, em 20 de dezembro de 2011, uma denúncia feita pelo mesmo programa mostrou a indignação de moradores do bairro, que compraram ingressos para uma suposta apresentação de Patati e Patatá em uma casa de shows na região.

As pessoas que pagaram pela entrada, no entanto, foram enganadas, já que a dupla verdadeira não estaria de fato presente no local e sequer tinha ciência do show. A situação viralizou e virou meme na internet devido à reação da população. Na época, a reportagem de TV chegou a mostrar que algumas pessoas desmaiaram após descobrirem a farsa.