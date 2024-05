"Mini Toretto": bebê brasileiro viraliza por semelhança com Vin Diesel

Athos, um bebê de 8 meses, tem feito sucesso nas redes sociais devido à semelhança com o ator Vin Diesel. A comparação com o ator se intensificou depois que Ana Beatriz, a mãe do pequeno, publicou um vídeo da comemoração do quinto mês de nascimento da criança nas redes sociais. O pequeno Athos vive no estado do Espírito Santo com a família.



No registro, publicado na plataforma de vídeos TikTok, a mãe compara Athos ao ator e o apelida de “Baby Toretto”, fazendo referência ao nome do personagem de Diesel na franquia de filmes “Velozes e Furiosos”. O registro já conta com mais de 4 milhões de visualizações e 540 mil curtidas até as 13h da sexta-feira, 04.

Mini Toretto brasileiro faz sucesso nas redes sociais

O vídeo brinca com a situação colocando lado a lado fotos de Athos vestido como o personagem Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel na ficção. “Eu pari um mini Toretto e posso provar”, escreveu Beatriz na publicação. Para o G1, a mãe revelou que a celebração do quinto " mêsversário Termo usado popularmente no Brasil para indicar a comemoração dos primeiros meses de vida de um bebê antes dele completar um ano de nascimento. " aconteceu em 28 de janeiro, mas que decidiu publicar o vídeo viral apenas no dia 28 de abril.