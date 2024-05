Funcionária de quiosque reage a assalto com golpes de kickboxing para evitar roubo

Dona do estabelecimento ficou agradecida por habilidades de kickboxing da funcionária

Na gravação da câmera de segurança, é possível ver o momento que a jovem abre uma janela para se comunicar com o provável cliente, que logo em seguida tentar empurrar o corpo pelo espaço na tentativa de roubar o comércio. Diante da situação, a funcionária reage rapidamente dando uma série de socos no assaltante.

A jovem Yanela Cáceres impediu um assalto a um quiosque na cidade de Resistência, na Argentina, utilizando de suas habilidades no kickboxing , arte marcial, para afugentar o ladrão. A tentativa de roubo aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, 22, e um vídeo do momento registrado por uma câmera de segurança mostra o momento que Yanela luta contra o assaltante .



Em entrevista ao portal argentino Diário Tag, Yanela disse que a movimentação estranha começou quando um “flanelinha” se aproximou pedindo por cigarro avulso. A funcionária relatou não comercializar cigarros dessa maneira. Diante da resposta, o suspeito pediu por uma garrafa de água, fazendo a jovem se locomover até a parte de trás para pegar o produto.

Já desconfiada com o que estava presenciando, Yanela fechou a janela enquanto buscava água para o rapaz. “Conheço as artimanhas dos que tentam entrar quando alguém se descuida", revelou a jovem.

Quando abriu a janela ao retornar para entregar a água, teve certeza do assalto e precisou reagir rápido para evitar que fosse roubada. A jovem utilizou de suas habilidades no kickboxing e lutou contra o assaltante. Ela proferiu uma diversos socos, fazendo com que a tentativa de roubo fosse frustrada para o ladrão.