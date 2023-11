Dia de Finados: entenda a origem e o significado do feriado

Nesse sentido, as implicações das manifestações humanas diante da morte para a vida dos indivíduos e da sociedade vem da reverberação de costumes e registros arqueológicos desde a Pré-História. As práticas de rituais fúnebres representam, portanto, eventos inexoráveis aos seres humanos: o nascimento, a vida e a morte.

Há várias formas de os indivíduos lidarem com a ideia de finitude da vida: pode-se evitar a noção da morte através da mitologização do final da vida, do encobrimento da ideia indesejada, pela crença na própria imortalidade ou encará-la como um fato da existência e ajustar a vida diante tal realidade.

Não à toa, 2 de novembro é predominado pela celebração do Dia de Finados , um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã em países ocidentais. Desde os tempos remotos, os rituais de despedida ajudam a demarcar um estado de enlutamento , de reconhecimento da importância da perda e do ente que foi perdido.

Durante muitos séculos, por toda a Idade Média europeia, a morte era entendida com naturalidade , fazendo parte do ambiente doméstico. Em tal contexto, morte e vida interagiam indiferenciadamente no mundo das aldeias e cidades medievais.

Elias explica como a morte foi transformada em tabu a partir da difusão e expressão social do tema da morte, como, por exemplo, na literatura e na pintura. O fato de textos de outros tempos tratarem mais abertamente da morte, da sepultura, do aspecto e da decomposição dos cadáveres não significa um interesse mórbido pelo tema, mas uma sensibilidade distinta da atual.

Dia de Finados: como se constituiu a data



O feriado do Dia dos Fiéis Defuntos, Dia de Finados ou Dia dos Mortos, no qual os católicos rezam a fim de ajudar as almas no purgatório a obterem a paz celestial, teve sua data fixada em 2 de novembro durante o século XI por Odilo de Cluny (962-1049), na França.

Em tal contexto, foi se desenvolvendo a crença de que era possível, por meio das orações, das penitências e de outros atos de religiosidade dos vivos, fazer com que almas em estado de espera pudessem ser enfim recebidas por Deus.

Essas práticas também foram influenciadas por uma série de relatos místicos do fim da Antiguidade e começo da Idade Média, nos quais havia descrições de almas sofrendo uma série de punições no Além e pedindo que os vivos rezassem por elas.

O sepultamento dos mortos nas igrejas permitia à comunidade sentir a continuidade da presença dos seus entes nas suas vidas terrenas, ajudando a cimentar o conceito da Igreja enquanto comunidade peregrina (os vivos), sofredora (as almas em purificação no Purgatório) e triunfante (as almas santas no Paraíso).

A Nova Enciclopédia Católica afirma que "durante toda a Idade Média era popular a crença de que, nesse dia, as almas no purgatório podiam aparecer em forma de fogo-fátuo, bruxa, sapo, etc.". Odilo foi o primeiro a celebrar o Dia de Finados em 2 de novembro, estabelecendo que os fiéis deveriam jejuar, dar esmolas aos pobres e ir à missa.

O prestígio de Odilo e de sua comunidade em Cluny, uma das mais influentes da Europa na época, fez com que a prática se espalhasse de forma relativamente rápida pela cristandade.

Em essência, a doutrina atual da Igreja Católica ainda segue esses pressupostos. A recomendação é que os fiéis, nesse dia, façam a confissão e a comunhão e visitem um cemitério para rezar pelos defuntos, além de rezar também pelo papa.