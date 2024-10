Fantasias de Halloween em 2024: veja 10 dicas fáceis e criativas

Fantasias de Halloween em 2024: confira 10 dicas de fantasias criativas para a data Crédito: Reprodução/TikTok@haliepang;Reprodução/TikTok@dylan_do

Muito além das "gostosuras e travessuras", o dia 31 de outubro também reserva um espaço especial na hora de planejar as melhores fantasias. Mas, se descobrir de última hora o que vestir pode ser um desafio, ainda vale adaptar e usar itens do próprio guarda-roupa. Em seu relatório de tendências para o Halloween de 2024, a empresa Pinterest indicou um aumento de 170% em pesquisas para "fantasias de Halloween de it girl" em relação ao ano anterior. Segundo a companhia, o número pode estar relacionado com o interesse do público por estrelas pop em ascensão. As pesquisas incluem ícones da Geração Z, como as cantoras Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e Charli XCX.

Pensando nisso, selecionamos 10 dicas fáceis e criativas de fantasias de Halloween para quem ainda está indeciso. Halloween: VEJA 15 filmes de terror para assistir no Dia das Bruxas

1. Fantasias de Halloween em 2024: Lana Del Rey e noivo O casamento da cantora Lana Del Rey com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene rendeu fantasias de casal durante o Halloween nos Estados Unidos.

A artista também comentou na foto de um dos fãs, elogiando a criatividade. "Eu não aguento vocês. Estão fofos", disse Del Rey.

O que precisa? Na fantasia de casal, é possível usar um vestido branco simples e decorar o cabelo da noiva com flores que referenciam o visual de Lana no álbum “Lust for Life”. Para simular Dufrene, um bicho de pelúcia de jacaré e calça cargo, usando como referência o estilo do guia turístico. 2. Fantasias de Halloween em 2024: Folclore brasileiro Apesar do Halloween ser uma data estrangeira no Brasil, é possível incorporar elementos do folclore na fantasia e se inspirar em figuras conhecidas do público, como Saci, Iara, Boto Cor-de-Rosa ou Curupira.

O que precisa? A fantasia dependerá da escolha do personagem, mas vale utilizar símbolos que seriam facilmente conectados às figuras. No caso do Boto, por exemplo, uma camisa rosa e nadadeiras (pés de pato) podem indicar a referência. Dia das Bruxas: VEJA onde curtir festas de Halloween em Fortaleza

3. Fantasias de Halloween em 2024: Carrie, a Estranha A personagem de Stephen King foi popularizada na adaptação cinematográfica de 1976, com Sissy Spacek no papel da protagonista. O que precisa? Para reproduzir o estilo usado pela atriz de Carrie, a dica é usar sangue falso, uma coroa e um vestido longo. 4. Fantasias de Halloween em 2024: Brat (álbum) Reproduzir o estilo do álbum Brat, de Charli XCX, é uma opção para o Halloween Crédito: Reprodução/TikTok@dylan_do; Divulgação/Charli XCX