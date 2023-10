Dia dos Mortos: conheça a celebração mexicana

Com raízes indígenas e influências cristãs da era colonial espanhola, o feriado é considerado o mais importante para os mexicanos. A tradição diz que os mortos visitam os vivos no dia da celebração.

Enquanto o Brasil, no dia 2 de novembro, comemora o Dia dos Finados , o México também realiza homenagens aos entes queridos, mas de uma forma diferente. O Dia de Los Muertos (Dia dos Mortos) é uma tradição mexicana que celebra com festividade os falecidos.

Desde então, a data começou a ganhar um maior destaque pelo mundo, como a animação “Viva - A Vida é uma Festa”, da Disney, inspirado na tradição mexicana.

Qual é a origem do Dia dos Mortos?

A festividade é de origem dos povos indígenas e era comemorada no mês de agosto. Com a chegada dos espanhóis, a festa se espalhou e recebeu influências católicas, como a mudança de data para o fim de outubro para seguir as programações cristãs.

Para a embaixadora do México no Brasil, Laura Esquivel, os povos antigos tinham uma visão diferente acerca da morte. “Eles [povos indígenas] tinham uma visão circular do tempo, e, hoje, nós temos uma visão linear, com princípio e fim”, explicou, em entrevista à Rádio Senado, nesta segunda-feira, 30.

Símbolos do Dia dos Mortos



A festa é celebrada com cores vibrantes, velas, altares decorados com fotos do falecido e outros acessórios que remetem a transitoriedade entre a vida e a morte. Veja abaixo alguns símbolos do Dia dos Mortos.