Morre Ana Ofelia Murguía, a Mama Inês de Viva, A Vida é Uma Festa

“Com profunda tristeza lamentamos o sensível falecimento da primeira atriz Ana Ofelia Murguía, que fazia parte do elenco da Companhia Nacional de Teatro do Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura e cuja trajetória artística foi vital para as artes cênicas do México”, escreveu a instituição em postagem no Instagram.

Ana Ofelia Murguía, atriz que deu voz a Mama Inês no filme “Viva - A Vida é Uma Festa” , faleceu neste domingo, 31, aos 90 anos. A morte foi anunciada na segunda-feira, 1º de janeiro, pelo Instituto de Belas Artes e Literatura do México, mas não teve a causa divulgada.

Em sua carreira, a mexicana já trabalhou no teatro, televisão e cinema. É reconhecida por filmes como “Cadena Perpetua” (1979) e “A Rainha da Noite” (1994).

Murguía já foi indicada várias vezes à premiação Ariel, o Oscar do México. Por cinco vezes, concorreu na categoria de "Melhor Atriz", mas não chegou a levar o prêmio. Já como "Melhor Atriz Coadjuvante", foi nomeada por três vezes com os filmes "Cadena Perpetua", "A Rainha da Noite" e "Os Motivos de Luz" (1985).

A premiação também já homenageou a artista em 2011, pelo conjunto da obra de sua carreira. A cerimônia trouxe para o evento o melhor do cinema mexicano.

Em “Viva - A Vida é Uma Festa", Ana Ofelia Murguía emocionou com Mama Inês (ou Mama Coco), ao cantar a música "Remember Me" com o personagem Miguel, seu bisneto na obra. A composição venceu, em 2018, o Oscar de "Melhor Canção". O filme também ganhou em outra categoria, a de "Melhor Filme Animação de Animação".

Uma homenagem póstuma será dedicada a Ana Ofelia Murguía no dia 26 de janeiro, no Palácio de Belas Artes, na Cidade do México.