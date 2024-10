Halloween: quando é o Dia das Bruxas no Brasil em 2024? Veja data

Muito ligada ao imaginário dos EUA, a comemoração do Halloween se originou a partir do Festival Samhain Crédito: Reprodução/Pixabay

Halloween é uma comemoração que acontece em vários lugares do mundo no dia 31 de outubro e também é conhecido no Brasil como Dia das Bruxas. A data é fortemente representada pelos Estados Unidos com brincadeira de "Trick or treat?" ou, em português, "Gostosuras ou travessuras?", na qual crianças saem na vizinhança em busca de doces. CONFIRA as tendências de maquiagem para o Halloween O dia é marcado por festas com decoração e fantasias inspiradas em personagens assustadores, como fantasmas e vampiros. Diversos desses costumes surgiram a partir de festividades de colheita em ilhas Britânicas, conhecidas como Samhain.

Halloween: qual é a história de origem do Dia das Bruxas? Por mais que seja um dos símbolos dos EUA, a comemoração se originou no primeiro milênio antes de Cristo, a partir do festival Samhain. Conforme historiadores, a festividade ocorria no início de novembro em ilhas britânicas. Marcado pela chegada do inverno, o festival representava a aproximação entre os celtas e o “outro mundo”, onde seria possível o contato com os mortos. Após a época de colheita, as pessoas dançavam, cantavam, comiam e bebiam, mas com um diferencial: utilizavam pele de animais e vestimentas assustadoras para se protegerem de espíritos ruins oriundos do mundo dos mortos. Já para a visita de seus entes falecidos e para acalmar a presença de entidades indesejadas, os celtas ofereciam doces na porta de suas casas.

Qual o significado do Halloween? A grafia “Halloween”, como é conhecida atualmente, foi influenciada pelo cristianismo. No século VIII, o Papa Gregório III mudou o festejo de 13 de maio, Dia de Todos os Santos, para o dia 1° de novembro. Na noite anterior, 31 de outubro, acontecia uma vigília preparatória denominada de “All Hallow's Eve” (Véspera de Todos os Santos) e, com o passar dos anos, a palavra sofreu mudanças até se tornar Halloween. As tradições romanas e os costumes do Samhain dos celtas foram integrados, além de elementos de grupos neo-pagãos adentrarem a celebração conhecida nos dias de hoje. Como o Dia das Bruxas chegou no Brasil? Com a chegada da TV, filmes de Hollywood, séries e internet, a população brasileira passou a ter contato com o Halloween e a data também ficou conhecida como Dia das Bruxas. Contudo, não é oficializada no calendário do País nem considerada feriado nacional.

Algumas discussões sobre a data não ter ligação com a cultura brasileira levaram à criação do Projeto de Lei para o Dia do Saci, em 2003. A proposta sugeriu que, no dia 31 de outubro, fosse celebrada a cultura brasileira por meio do personagem folclórico. A data foi oficializada em São Paulo no ano de 2004 e em todo o Brasil em 2010. Conheça tradições e símbolos de Halloween O evento anual tem diversas características influenciadas pelo Samhain, como as fantasias assustadoras e a distribuição de doces na porta de casa. Algumas das principais marcas do Halloween atualmente são: Fantasias e decoração Principalmente nos Estados Unidos, os moradores costumam decorar as suas casas com símbolos que marcam o terror: teias de aranha, morcegos e sangue falso. Além disso, símbolos sobrenaturais, como fantasmas e monstros, são utilizados para compor o ambiente — seja nas residências, seja em festas temáticas.

As máscaras e as fantasias são vestimentas utilizadas desde o festival britânico, pois acreditava-se na proteção contra os espíritos. Atualmente a prática ocorre com fantasias de bruxas, zumbis, esqueletos e diversos outros personagens conhecidos por amedrontar. Lanternas de abóboras A tradição de entalhar abóboras foi originada com a chegada da data nos Estados Unidos, onde se tornaram comuns as competições de melhores rostos construídos no vegetal. Antes de o Halloween chegar na América do Norte, os celtas entalhavam nabos e inseriam velas para afastar entidades. A prática de transformá-las em lanternas vem também dos celtas, com o conto Jack o’lantern. A história fala que o personagem, impedido de entrar no céu e no inferno, ele vaga pelo mundo eternamente com sua lanterna em busca de descanso.