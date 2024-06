Dia dos Namorados é feriado? Entenda origem da data

O Dia dos Namorados no Brasil possui história menos romântica e mais comercial. Veja origem da data no País Crédito: Reprodução/Freepik/Margarita Gangalo

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil nesta quarta-feira, 12 de junho. Além de ser uma data em que se festeja o amor e o afeto entre os casais, o dia movimenta o comércio e a economia do País. Chocolates, flores, cartas, jantares… São muitas as opções de presente. Mas qual é a origem da data? Por que no resto do mundo não se comemora em junho? É feriado? Veja a seguir.

Dia dos Namorados: entenda origem da data no Brasil Em outros países, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro, mas no Brasil é no dia 12 de junho. Aqui a história é menos romântica e mais comercial. A data foi escolhida pelo publicitário João Doria, pai do ex-prefeito de São Paulo, João Doria Jr. A agência de Doria trabalhava para uma empresa que queria aumentar as vendas do mês de junho. O Brasil, até então, tinha poucas datas comemorativas em que houvesse troca de presentes, como o Dia das Mães, em maio, ou o Dia dos Pais, em agosto. Então, o publicitário achou interessante a movimentação do comércio brasileiro ter uma data assim em junho. Com o slogan "Não é só com beijo que se presenteia", a campanha foi premiada pela Associação Paulista de Propaganda como a melhor do ano e logo caiu nas graças do público.

O Dia dos Namorados ficou estabelecido como conhecido atualmente por causa dessa campanha. A data também está associada com outro símbolo importante para os casais, já que é na véspera do dia do Santo Antônio, dia 13 de junho, uma figura conhecida por ser o "santo casamenteiro". Dia dos Namorados: é feriado em 12 de junho? Para a infelicidade dos apaixonados, o Dia dos Namorados não é considerado feriado nem ponto facultativo no Brasil e a próxima vez que a data cairá em um final de semana será apenas em 2027. Dia dos Namorados: por que a data é diferente no resto do mundo? A história mais conhecida sobre a comemoração do Dia dos Namorados ao redor do mundo está relacionada com um santo católico, que também era padre na época do Império Romano, chamado São Valentim. Ele viveu durante o século III d.C., e ficou conhecido por realizar casamentos clandestinos entre os soldados do Império, quando era ilegal. O imperador da época, Cláudio II, havia proibido o matrimônio na Roma porque acreditava que soldados solteiros não tinham outras responsabilidades e assim eram mais focados.