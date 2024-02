Dia de São Valentim: conheça origem e tradições ao redor do mundo

No Brasil, além do 14 de fevereiro, há o 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio , conhecido popularmente como santo casamenteiro. Confira a seguir mais sobre a data e como outras culturas a celebram.

O Dia de São Valentim é comemorado no dia 14 de fevereiro e está no calendário de datas comemorativas da Igreja Católica. A data é celebrada como o Dia dos Namorados em quase todo o mundo.

Assim como no dia 12 de junho no Brasil, os restaurantes, shoppings e lojas preparam programações especiais para celebrar a data, com promoções. Nas escolas fundamentais, as crianças têm o costume de trocar cartões e doces de todos os tipos.

A celebração na Coreia do Sul ocorre da mesma forma que no Japão . Primeiro os homens recebem chocolates das mulheres no dia 14 de fevereiro e no mês seguinte eles retribuem no “White Day”.

Na Bulgária , os casais apaixonados aproveitam que também é comemorado o Dia do Fazedor de Vinhos para celebrar com dois copos da bebida.

Na Dinamarca, o dia é marcado pela tradição do “Gaekkebrev”. Nesse dia, os moços devem enviar cartões anônimos para suas pretendentes. Já para quem possui um par, os namorados trocam flores brancas e pães doces, em vez de rosas vermelhas.

Dia de São Valentim na África



Gana celebra o “Dia do Chocolate” em 14 de fevereiro. O governo criou a data em 2007 para melhorar o turismo, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo.

Na África do Sul, as mulheres costuram corações de tecido nas mangas das blusas devido a uma tradição local. Nesses corações, elas costuram ainda o nome da pessoa amada.

Dia dos Namorados: países que celebram em outras datas

Do dia 1º ao dia 7 de julho, os argentinos comemoram a “Semana da Doçura”. Criada em 1989 por uma empresa de doces, o período acabou virando uma tradição no país. As pessoas se presenteiam com doces e terminam a semana com o “Dia da Amizade”.

A Romênia também tem sua data própria para celebrar o dia do amor, 10 dias mais tarde, em 24 de fevereiro. A data é um feriado nacional, chamado Dragobete. Muito semelhante à história da Lupercália, o Dragobete mistura o Dia dos Namorados à chegada da primavera.

Já a celebração do romance na China existe por conta da lenda de dois amantes separados pelas estrelas. Conta-se que pertenciam a classes sociais distintas e que só podiam se encontrar uma vez por ano. Como o calendário lunar chinês difere do ocidental, a data cai no sétimo dia do sétimo mês. Este ano o “Festival Qixi” será em 10 de agosto.

Dia dos namorados: por que o Brasil comemora a data em junho?

No Brasil, o 14 de fevereiro não é muito popular, apesar do crescente número de pessoas que têm aderido às ações promovidas principalmente pelo comércio do exterior.

O 12 de junho foi escolhido por motivos comerciais. O publicitário João Agripino Doria (pai do ex-governador de São Paulo, João Doria), se inspirou no sucesso do Dia dos Namorados no exterior e adaptou a comemoração para o mercado brasileiro em 1949.

A ideia era criar uma data que estimulasse as compras, como ocorre no Dia das Mães e no Dia dos Pais. O 12 de junho é a véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como santo casamenteiro e foi aproveitada.