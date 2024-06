Dia dos Namorados: confira as promoções e descontos para a data

Em diversos bairros de Fortaleza, confira as promoções em alimentação, presentes , cinema e hospedagem para desfrutar do Dia dos Namorados.

Com promoções e descontos em diversos setores, os namorados podem curtir o dia especial com refeições em conta e até mesmo descansar em hotéis de alta qualidade sem gastar muito.

Hospedagem e jantar no Restaurante Mucuripe : jantar com menu completo (entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de espumante por pessoa), apartamento decorado e café da manhã.

: jantar com menu completo (entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de espumante por pessoa), apartamento decorado e café da manhã. Quanto: a partir de R$ 1.364

Hospedagem e jantar no Restaurante Mangostin : jantar com menu completo (entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de espumante por pessoa), apartamento decorado e café da manhã.

: jantar com menu completo (entrada, prato principal, sobremesa e uma taça de espumante por pessoa), apartamento decorado e café da manhã. Quanto: a partir de R$ 1.394

Onde : avenida Beira Mar, 3980 - Mucuripe

: avenida Beira Mar, 3980 - Mucuripe Reservas e mais informações: no site Gran Marquise e (85) 4006.5000



Presentes com desconto

A rede de perfumaria O Boticário está com desconto em diversos kits de perfumes famosos da marca. Seja em linhas masculinas ou femininas, a marca está com 14 opções de kits para presentear e 16 combos especiais, além de diversos produtos com até 30% de desconto.

Kit Malbec : com duas fragrâncias masculinas e um shower gel. De R$ 427,70 por R$ 299.



: com duas fragrâncias masculinas e um shower gel. De R$ 427,70 por R$ 299. Kit Lily : fragrância em miniatura, hidratante e geleia iluminadora em edição especial. De R$ 374,70 por R$ 284,90.



: fragrância em miniatura, hidratante e geleia iluminadora em edição especial. De R$ 374,70 por R$ 284,90. Kit Coffee Man : desodorante colônia e o body splash. De R$ 246,80 por R$ 199,90



: desodorante colônia e o body splash. De R$ 246,80 por R$ 199,90 Kit Glamour Secrets Black: com desodorante colônia, creme corporal e uma nécessaire. De R$ 294,70 por R$ 222,90.

Onde encontrar lojas e mais informações: no site O Boticário



Cortesias para o cinema

Localizado no bairro Jóquei Clube, o North Shopping Jóquei Fortaleza realiza uma promoção especial de Dia dos Namorados. A partir do meio-dia desta terça-feira, 11, 30 pares de ingressos para as sessões de cinema serão liberados gratuitamente no aplicativo do shopping.

Intitulado “Cineminha com o Xodó”, as cortesias distribuídas no aplicativo ficam disponíveis para retirada até domingo, dia 16.